Stars
TV
E-Paper
Immo
Stars

Fans in Sorge

Konzert-Drama in Wien! Topstars meiden das "Happel"

Thomas Zeidler-Künz
von
Mehrere Mitglieder von BTS treten in roten Outfits bei einer Halbzeitshow im Stadion auf.
© Getty Images
BTS, Bruno Mars und jetzt sogar Robbie Williams. Konzerthits die heuer an Wien vorbei rocken. Weil das Happel Stadion längst nicht mehr dem internationalen Standard entspricht. Für 2027 ist aktuell noch gar kein Konzert fixiert!
OE24 auf Google bevorzugen

Robbie Williams am Samstag beim "Lovestream Festival" im grenznahen Bratislava. Das ist dieses Wochenende auch für viele Wiener Fans der Konzerthit der Woche. Weil im Happel Stadion, wo Robbie ja im Vorjahr noch über 50.000 Fans begeisterte, gerade Konzertflaute herrscht. Seit Helene Fischer (11. Juli) steht das Stadion "leer". Erst am 22. August geht es mit Maestro Andrea Bocelli weiter und am 12. September zünden die Toten Hosen ihren Wien-Abschied "Trink aus".

Auch interessant

TV-Beben: Helene Fischer lässt Weihnachts-Show ausfallen!

Große Sorge! Deep-Purple-Legende darf nicht mehr auf die Bühne

Oasis: Jetzt steht den Rekord-Konzerten nichts mehr im Weg!

Heuer gibt's nur mehr Bocelli und die Hosen im Happel

Ein Mann im weißen Anzug und mit Sonnenbrille singt auf einer Bühne ins Mikrofon.
Andrea Bocelli singt am 22. August in Wien. © Getty Images
Ein Sänger der Band Die Toten Hosen performt energiegeladen auf einer großen Konzertbühne.
Die Toten Hosen setzen am 12. September das Saison-Finale im Happel Stadion. © Thomas Zeidler

Das wird dann nach u.a. Linkin Park, Böhse Onkelz oder Foo Fighters das 6. Happel-Konzert des Jahres 2026. Um eines mehr als im Vorjahr, aber um eines weniger als im Rekord-Jahr 2023. Dabei wären sogar 10 Konzerte im Kicker-Oval erlaubt. Doch diese Zahl wird wohl nie erreicht!

Großes Open-Air-Konzert bei Nacht, Bühne mit Videowand und riesige Menschenmenge im Stadion.
Das Ernst Happel Stadion entspricht längst nicht mehr dem internationalen Standard. © Thomas Zeidler

Weil das 1986 eröffnete Happel Stadion längst nicht mehr dem internationalen Standard entspricht. Beschämende Sanitäreinrichtungen. Unterirdische WLAN-Anbindung und eine an Volkschul-Turnsäle gemahnende Künstler-Garderobensituation. Dazu ist die Kapazität von nur rund 60.000 Besuchern auch eher suboptimal.

Sänger in rotem Anzug performt mit Band auf Bühne vor herzförmigem Hintergrund.
Auch Bruno Mars ließ heuer bei seiner Europa-Tour Österreich aus. © Kevin Mazur/Getty Images for The

Kein Wunder, dass heuer Topstars wie Bruno Mars, BTS, Guns N‘ Roses, Bad Bunny, The Weeknd und sogar die Austro-Dauerbrenner von Metallica bei ihren Stadion-Tourneen einen weiten Bogen um Wien machten. Robbie ja sowieso.

Alarm: 2027 ist noch kein einzgies Konzert im Happel Stadion fixiert!

Am besten verdeutlicht die Wiener Stadionmisere wohl der deutsche Branchenleader Live Nation, der u.a. schon die Rekordserie von Coldplay, Harry Styles, Bruce Springsteen oder Metallica nach Wien brachte, heuer aber nur mehr Helene Fischer ins Happel Stadion buchte.

Helene Fischer bei einem Konzert auf einer großen Bühne mit rotem Licht und vielen Zuschauern.
Branchenleader Live Nation brachte heuer nur Helene Fischer ins Happel. © Instagram

Spannend: für 2027 steht aktuell sogar noch kein einziges Konzert im Happel Stadion am Plan. Hoffentlich rocken dann nicht auch Bon Jovi, Oasis, U2 oder sogar die Rolling Stones an Wien vorbei.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Transfer-Hammer offiziell: Muslic holt Dzeko zu Schalke

Nepal-Bergführer (53) stirbt im Himalaya-Gebirge

Trauer um Madonna Produzent William Orbit (†69)

Kiesbauer über Sohn Neo: "Lieben und hassen uns"

Millionen-Hochzeit: Ronaldo & Georgina sagen "Ja"

Theresa May bildet Kabinett um

Iran verhaftet Europäer wegen Spionage

Konzert-Drama in Wien! Topstars meiden das "Happel"

Lili Paul-Roncalli: Hot Summer ohne Thiem

Pietro Lombardi und Oliver Pocher verraten ihren Beziehungsstatus