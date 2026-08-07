Konzert-Drama in Wien! Topstars meiden das "Happel"

BTS, Bruno Mars und jetzt sogar Robbie Williams. Konzerthits die heuer an Wien vorbei rocken. Weil das Happel Stadion längst nicht mehr dem internationalen Standard entspricht. Für 2027 ist aktuell noch gar kein Konzert fixiert!

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Robbie Williams am Samstag beim "Lovestream Festival" im grenznahen Bratislava. Das ist dieses Wochenende auch für viele Wiener Fans der Konzerthit der Woche. Weil im Happel Stadion, wo Robbie ja im Vorjahr noch über 50.000 Fans begeisterte, gerade Konzertflaute herrscht. Seit Helene Fischer (11. Juli) steht das Stadion "leer". Erst am 22. August geht es mit Maestro Andrea Bocelli weiter und am 12. September zünden die Toten Hosen ihren Wien-Abschied "Trink aus".

Heuer gibt's nur mehr Bocelli und die Hosen im Happel

Andrea Bocelli singt am 22. August in Wien. © Getty Images

Die Toten Hosen setzen am 12. September das Saison-Finale im Happel Stadion. © Thomas Zeidler

Das wird dann nach u.a. Linkin Park, Böhse Onkelz oder Foo Fighters das 6. Happel-Konzert des Jahres 2026. Um eines mehr als im Vorjahr, aber um eines weniger als im Rekord-Jahr 2023. Dabei wären sogar 10 Konzerte im Kicker-Oval erlaubt. Doch diese Zahl wird wohl nie erreicht!

Das Ernst Happel Stadion entspricht längst nicht mehr dem internationalen Standard. © Thomas Zeidler

Weil das 1986 eröffnete Happel Stadion längst nicht mehr dem internationalen Standard entspricht. Beschämende Sanitäreinrichtungen. Unterirdische WLAN-Anbindung und eine an Volkschul-Turnsäle gemahnende Künstler-Garderobensituation. Dazu ist die Kapazität von nur rund 60.000 Besuchern auch eher suboptimal.

Auch Bruno Mars ließ heuer bei seiner Europa-Tour Österreich aus. © Kevin Mazur/Getty Images for The

Kein Wunder, dass heuer Topstars wie Bruno Mars, BTS, Guns N‘ Roses, Bad Bunny, The Weeknd und sogar die Austro-Dauerbrenner von Metallica bei ihren Stadion-Tourneen einen weiten Bogen um Wien machten. Robbie ja sowieso.

Alarm: 2027 ist noch kein einzgies Konzert im Happel Stadion fixiert!

Am besten verdeutlicht die Wiener Stadionmisere wohl der deutsche Branchenleader Live Nation, der u.a. schon die Rekordserie von Coldplay, Harry Styles, Bruce Springsteen oder Metallica nach Wien brachte, heuer aber nur mehr Helene Fischer ins Happel Stadion buchte.

Branchenleader Live Nation brachte heuer nur Helene Fischer ins Happel. © Instagram

Spannend: für 2027 steht aktuell sogar noch kein einziges Konzert im Happel Stadion am Plan. Hoffentlich rocken dann nicht auch Bon Jovi, Oasis, U2 oder sogar die Rolling Stones an Wien vorbei.