Sarah Connor und ihr Mann haben sich getrennt

Sarah Connor und Florian Fischer sind kein Paar mehr – zumindest nicht mehr im klassischen Sinn. Nach 13 Jahren Ehe haben sich die Sängerin und der Musik-Manager bereits im Frühjahr getrennt. Doch aus ihrem Leben verschwinden will offenbar keiner von beiden.

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Die Nachricht machten die beiden gemeinsam öffentlich. Gegenüber der deutschen Zeitung BILD bestätigten Connor und Fischer die Trennung.

Auf Instagram erklärte die Sängerin ihren mehr als eine Million Followern: "Unsere Beziehung hat ihre Form verändert." Sie und Fischer seien bereits seit dem Frühjahr "kein klassisches Ehepaar mehr".

Von einem Rosenkrieg kann allerdings keine Rede sein. Im Gegenteil: Die beiden verstehen sich nach Connors Worten weiterhin sehr gut und verbringen sogar noch gemeinsam Zeit.

Sie teilen sich weiterhin ein Zuhause

Wie ungewöhnlich die neue Situation ist, machte Connor selbst deutlich. Sie und Fischer seien gerade von einem Camping-Trip zurückgekommen, würden weiterhin ihre Wohnräume teilen und wie bisher zusammenarbeiten.

Auch ihre Beziehung als Familie bleibt bestehen. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder im Alter von neun und 15 Jahren.

Connor erklärt, warum sie sich für diesen neuen Weg entschieden haben: "Wir brauchten beide mehr Raum für uns." Nach den ersten Monaten der Umgewöhnung empfinde sie es als befreiend, dass dieser Raum nun für beide möglich sei.

Kein Liebescomeback geplant

In den vergangenen Wochen hatten gemeinsame Bilder von Connor und Fischer für Spekulationen gesorgt. Zuletzt waren die beiden gemeinsam beim Campen fotografiert worden – prompt war von einem möglichen Liebescomeback die Rede.

Diesen Spekulationen erteilte Connor nun eine klare Absage. Sie wolle weder gemeinsame Camping-Fotos erklären noch Bilder kommentieren, die sie künftig möglicherweise mit anderen Männern oder Frauen zeigen.

Neue feste Partner gibt es derzeit ohnehin nicht. "Wir haben keine neuen festen Partner und vorerst auch keine Lust darauf", stellte die Sängerin klar.

Ihre gemeinsame Geschichte geht weiter

Trotz der Trennung bleiben Connor und Fischer eng miteinander verbunden. Sie kümmern sich gemeinsam um ihre Kinder, teilen weiterhin Räume und arbeiten beruflich zusammen.

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Die Sängerin betont zudem, dass es ihnen gut gehe und sie ihr Leben zwischen Frankreich und Berlin genießen.

Mehr möchte Connor über ihr Privatleben zunächst nicht erzählen. Zum Schluss lässt sie ihren Fans allerdings noch eine kleine Tür offen: Vielleicht werde sie die Geschichte irgendwann auf ihrer nächsten Platte erzählen.