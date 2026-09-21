Starb Cindy Crawfords Sohn an Überdosis?

Neue Details zum Tod von Presley Gerber: Die Familie des 27-Jährigen soll darüber informiert worden sein, dass eine Überdosis hinter seinem Tod stecken könnte.

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Presley Gerber, der Sohn von Topmodel Cindy Crawford und Unternehmer Rande Gerber, lebte zuletzt in einer Reha-Einrichtung im Raum Los Angeles. Dort soll er am Sonntag gestorben sein.

Wie das U.S Portal TMZ unter Berufung auf Quellen mit direkter Kenntnis berichtet, wurde seiner Familie mitgeteilt, dass offenbar eine Überdosis die Ursache gewesen sein könnte.

Auch das Los Angeles County Medical Examiner’s Office hat sich inzwischen zum Fall geäußert. Die Ermittlungen laufen demnach noch, bislang gebe es nur wenige Informationen. Gerbers Tod wurde am 20. September 2026 um 9.45 Uhr von eintreffenden Rettungskräften festgestellt. Die Polizei von Santa Monica führt die Ermittlungen.

Obduktion soll Klarheit bringen

Nun soll eine Obduktion durchgeführt werden. Dazu gehört auch eine toxikologische Untersuchung. Dabei wird geprüft, welche Substanzen sich zum Zeitpunkt seines Todes in Gerbers Körper befanden.

Erst danach kann die Gerichtsmedizin die offizielle Todesursache feststellen.

Gerber sprach offen über seine Probleme

Presley Gerber hatte bereits als Teenager mit dem Modeln begonnen. In den vergangenen Jahren sprach er außerdem öffentlich über seine Probleme mit Substanzmissbrauch und psychischer Gesundheit.

© WireImage

Zum Zeitpunkt seines Todes soll er gemeinsam mit mehreren anderen Menschen auf dem Gelände der Reha-Einrichtung gelebt haben. Gerber bewohnte dort ein separates Haus.

Familie bittet um Privatsphäre

Ein Sprecher von Cindy Crawford, Rande Gerber und Presleys Schwester Kaia bestätigte den Tod des 27-Jährigen. Die Familie bittet angesichts der "sehr schwierigen und schmerzhaften Zeit" um Privatsphäre.

Bis die Untersuchung abgeschlossen ist, bleibt die genaue Todesursache von Presley Gerber offen.