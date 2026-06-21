ÖFB-Fanmarsch in Dallas schon um 7:30 Uhr

In Dallas wartet auf die österreichischen Fußball-Anhänger ein absolutes Novum. Für das WM-Spiel Österreich gegen Argentinien versammeln sich die ÖFB-Fans diesmal bereits am frühen Morgen.

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Das gab es in der rot-weiß-roten Fußball-Geschichte tatsächlich noch nie. Da das große WM-Spiel Österreich gegen Argentinien in Arlington (Texas) bereits um 12 Uhr mittags angepfiffen wird, müssen die Anhänger ungewohnt zeitig aufstehen.

Der Fanmarsch zum AT&T Stadium soll deshalb schon um 8 Uhr in der Früh starten, wobei der offizielle Treffpunkt für alle Beteiligten auf 7:30 Uhr festgesetzt wurde. Die organisierte "Fankurve Österreich" machte bereits vor dem vergangenen Match gegen Jordanien mit einer beeindruckenden Stimmung auf sich aufmerksam. Der anstehende Spielbeginn zur High-Noon-Zeit gegen Weltstar Lionel Messi und seine Teamkollegen stellt für die heimischen Schlachtenbummler nun freilich eine ganz neue und spannende Herausforderung dar.

Wichtige Infos für Fans

Die Fan-Verantwortlichen weisen auf einem eigens herausgegebenen Flyer ausdrücklich darauf hin, dass es vor Ort absolut keine Verpflegung und auch keine Toiletten geben wird. Die wichtigen morgendlichen Routinen sollten von jedem Stadionbesucher daher unbedingt schon vorab erledigt werden.

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Gigantische Kulisse in Texas

Belohnt werden die mitgereisten ÖFB-Anhänger im Idealfall mit einem packenden Match auf dem Rasen und einer wirklich atemberaubenden Kulisse im Stadion. Im riesigen AT&T Stadium bestreiten für gewöhnlich die Dallas Cowboys ihre NFL-Heimspiele. Je nach gewählter Sitzkonfiguration bietet die hypermoderne Arena Platz für zwischen 80.000 und 108.713 Personen. Zu den absoluten Highlights der Spielstätte gehören ein gigantischer Video-Würfel sowie ein riesiges Kuppeldach, welches sich in gerade einmal zwölf Minuten komplett verschließen lässt.