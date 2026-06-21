In der Schweiz
Iran bricht Friedensverhandlungen ab
Nach neuen Drohungen von US-Präsident Trump hat die iranische Delegation den Verhandlungsort in der Schweiz verlassen. Das behaupten iranische Staatsmedien.
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Iranische Staatsmedien behaupten aktuell, dass die Abgesandten des Regimes den Verhandlungsort in der Schweiz bereits wieder verlassen haben. Damit droht den aktuellen Gesprächen ein vorzeitiges Ende, noch bevor konkrete Ergebnisse erzielt werden konnten.
Abzug der iranischen Delegation
Der Grund für den plötzlichen Abzug liegt laut den Berichten aus Teheran an einer Einmischung aus Washington. US-Präsident Trump habe von der Seitenlinie aus eingegriffen. Er soll neue Drohungen gegen das Iran-Regime ausgesprochen haben, was die Mullah-Vertreter offenbar zum Abbruch der Gespräche bewegte.
Drohungen aus der Ferne
Ob der verlassene Verhandlungsort das endgültige Aus für die diplomatische Initiative in der Schweiz bedeutet, bleibt abzuwarten. Die staatlichen Medien des Irans lieferten zunächst keine weiteren Details über das genaue Vorgehen oder mögliche Bedingungen für eine Rückkehr an den Verhandlungstisch.
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