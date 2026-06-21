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Messi-Kampfansage

Sabitzer verspricht: "Wollen ihnen wehtun!"

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Zwei Fußballspieler im Training auf dem Spielfeld, einer hält sich die Hände über den Kopf.
© APA/GEORG HOCHMUTH
Marcel Sabitzer freut sich auf sein 100. Länderspiel - ausgerechnet bei der WM 2026 gegen Titelverteidiger Argentinien. Der Mittelfeld-Regisseur hat eine Kampfansage im Gepäck.
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"Wir wollen unsere eigene Geschichte schreiben und nach dem ersten Spiel sind wir auf dem besten Weg", so Sabitzer.

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"Morgen ist ein großes Spiel für uns, wir haben eine große Chance. Wir sind hier, um das Spiel zu gewinnen. Auf der anderen Seite steht eine sehr gute Mannschaft mit einem absoluten Ausnahmekönner. Aber wir wollen ihnen wehtun und ein gutes Ergebnis erzielen", erklärt der Mittelfeld-Motor.

Der Respekt vor Argentinien ist schon groß: "Wenn man die Spieler sieht, dann ist das einfach nur sehr hohe Qualität. Wir wissen, was auf uns zukommt und wir werden bereit sein."

Jubiläum für Sabi

"Für mich ist das Spiel sehr besonders: 100. Spiel und dann in so einem Stadion! Da braucht es keine Extra-Motivation vom Trainer mehr. Ich werde versuchen von der ersten Sekunde an aus allen Bällen etwas zu machen und bestmöglich der Mannschaft zu einem Sieg zu verhelfen", sagt der Dortmund-Kicker.

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Sabitzer hebt die Stimmung im Team besonders hervor: "Es sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Gegen Jordanien mussten wir gut in die WM starten, wichtig waren die drei Punkte. Jetzt ist es ein Bonusspiel für uns, wo wir auch drei Punkte wollen. Wir sind sehr relaxed, sehr fokussiert, wir als Mannschaft sind so eng zusammen, da passt nichts dazwischen."

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