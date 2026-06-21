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Vor Österreich-Match

Argentinien-Stars zeigen sich als Feinschmecker

OR
von
Cristian Romero, Emi Martinez und Lionel Messi
© FIFA via Getty Images
Am Montag steht für Österreich das Kracher-Match gegen Argentinien an. Die Südamerikaner zeigen sich auf Instagram vor dem wichtigen Duell in ausgelassener Laune beim Grillen.
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Im Lager der Argentinier herrscht nach ihrem 3:0-Auftakterfolg gegen Algerien beste Laune. Der amtierende Weltmeister startete optimal in die Weltmeisterschaft und bestreitet am Montag um 19 Uhr gegen unsere ÖFB-Elf die nächste wichtige Partie.

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In der Zwischenzeit zeigen sich die Südamerikaner jedoch als wahre Feinschmecker. Aus Kansas City posteten die Stars ein Video, in dem köstliches Steak und saftige Spare Ribs zu sehen sind.

Grillmeister Emi Martinez

Grillmeister war dabei offenbar der beste Torhüter der letzten WM, Emiliano Martinez. Zu sehen ist, wie er das Fleisch fein zubereitet und anschließend seinen Kollegen zur Verkostung überlässt.

Ob das zarte Fleisch eine Stärkung war oder doch eher ein bisschen zu viel des Guten, wird sich spätestens gegen Österreich zeigen. Das Spiel ist live auf ServusTV zu sehen.

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