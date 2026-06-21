Vor Österreich-Match
Argentinien-Stars zeigen sich als Feinschmecker
Im Lager der Argentinier herrscht nach ihrem 3:0-Auftakterfolg gegen Algerien beste Laune. Der amtierende Weltmeister startete optimal in die Weltmeisterschaft und bestreitet am Montag um 19 Uhr gegen unsere ÖFB-Elf die nächste wichtige Partie.
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In der Zwischenzeit zeigen sich die Südamerikaner jedoch als wahre Feinschmecker. Aus Kansas City posteten die Stars ein Video, in dem köstliches Steak und saftige Spare Ribs zu sehen sind.
Grillmeister Emi Martinez
Grillmeister war dabei offenbar der beste Torhüter der letzten WM, Emiliano Martinez. Zu sehen ist, wie er das Fleisch fein zubereitet und anschließend seinen Kollegen zur Verkostung überlässt.
Ob das zarte Fleisch eine Stärkung war oder doch eher ein bisschen zu viel des Guten, wird sich spätestens gegen Österreich zeigen. Das Spiel ist live auf ServusTV zu sehen.
OE24 TV Live-Stream
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