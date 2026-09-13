Trotz Unterzahl! ManCity holt Derbysieg gegen ManUnited

Obwohl sich Phil Foden mit einer Tätlichkeit früh Rot holte, gewann Manchester City das Derby auswärts mit 1:0.

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Nach nur 23 Minuten trat Foden gegen Bruno Fernandes aus, nachdem dieser ihn zu Boden getreten hatte. Aber nur einer der beiden wurde bestraft und das direkt mit dem Platzverweis. Danach drückten die Gastgeber, taten sich aber schwer. Das Aluminium küssten sie durch MArcus Rashford per Freistoß (44.) und Kobbie Mainoo (50.).

Weil es die "Red Devils" aber nicht schafften, ihre Überlegenheit und Torchancen in die Führung umzumünzen, trat der Norweger in Erscheinung.

Donnarumma hielt Sieg fest

Die Flanke von Josko Gvardiol wurde abgefälscht, Matheus Nunes versuchte den Ball per Flugkopfball zu erwischen, dieser ging aber zu Haaland an der zweiten Stange durch, der grätschend einnetzte (60.). Sofort drehte der zum Torjubel ab, wurde aber von der Abseitsfahne zurückgewunken. Lange musste der VAR checken, ob Nunes den Ball berührt hatte oder nicht. Schlussendlich durften die mitgereisten Skyblues unter den Augen von Oasis-Frontmann Noel Gallagher jubeln.

Das Team von Michael Carrick fand auch wegen eines starken Gianluigi Donnarumma – er hielt in der 95. Minute aus nächster Nähe sensationell – keine Antwort mehr. Damit halten Enzo Maresca und Co. weiter Schritt mit Arsenal an der Spitze.