Rad-Hammer
Historischer Erfolg: Felix Gall fährt bei der Vuelta auf Platz drei
SR
von Sport Redaktion
Was für ein Erfolg für Österreichs Rad-Ass Felix Gall! Der Tiroler beendet die Vuelta a España 2026 auf dem dritten Gesamtrang und sorgt damit für ein historisches Ergebnis.
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Den Gesamtsieg holte sich der Spanier Enric Mas. Für Gall bedeutet Platz drei dennoch einen der größten Erfolge seiner Karriere.
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