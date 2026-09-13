Historischer Erfolg: Felix Gall fährt bei der Vuelta auf Platz drei

Was für ein Erfolg für Österreichs Rad-Ass Felix Gall! Der Tiroler beendet die Vuelta a España 2026 auf dem dritten Gesamtrang und sorgt damit für ein historisches Ergebnis.

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Den Gesamtsieg holte sich der Spanier Enric Mas. Für Gall bedeutet Platz drei dennoch einen der größten Erfolge seiner Karriere.