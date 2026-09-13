2:1! Sturm fügt LASK die erste Niederlage zu

Da ist die makellose Bilanz dahin! In einem hart umkämpften Spiel muss sich LASK in Graz gegen Sturm geschlagen geben.

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Beide Teams zeigten: Wir wollen das Spiel gewinnen! Als Erster anschreiben kann aber immer nur einer, in dem Fall waren es die Gastgeber.

In einem schnellen Konter hatten die Grazer plötzlich Überzahl, Gizo Mamageishvili ließ seinen Gegenspieler mit einem Haken stehen und sein Abschluss ins lange Eck war noch schöner (34.).

Pünktlich mit dem Pausenpfiff gab es aber den Ausgleich: Die Grazer bekamen den Ball nicht geklärt, Torhüter Daniil Khudyakov und Arjan Malic kollidierten, der Ball sprang aber genau zu Kryštof Daněk, der volley einschob (45.+3).

Perfekter Einstand für Diakité

Wie nahe Freud und Leid beisammen liegen, zeigte die Verletzung von Seedy Jatta. Der Stürmer musste hinaus, für ihn kam Neuzugang Oumar Diakité. Und der brauchte nur zehn Minuten, bevor er der LASK-Abwehr davonlief, den Ball über Keeper Lukas Jungwirth hob und danach ins leere Tor einschob (59.). Was für ein Einstand!

Den umgehenden Ausgleich vereitelte der vorhin noch unglückliche Malic, der nach einem freien Ball wach blieb und den Abschluss von Sasa Kaljdzic auf der Linie klärte (64.). Das feierte der Außenverteidiger wie ein Tor – zurecht!

Dennoch drehte der Meister die Schrauben immer fester an, die Einschläge auf das Grazer Tor kamen näher.

LASK bleibt Tabellenführer

Das Team von Sandro Ingolitsch stand nun aber sehr tief, die notwendigen Lücken für Linzer Chancen taten sich also kaum auf.

Dabei vergab Sturm noch die Topchance auf das 3:1: Rückkehrer Otar Kiteishvili setzte den Elfmeter aber gab über das Tor (90.+4)!

Alles in allem ein verdienter Sieg für die Gastgeber, die sich in einem über weite Strecken ausgeglichenen Spiel einfach eine Spur fokussierter präsentierten. Didi Kühbauer und Co. verlieren die Tabellenführung dadurch noch nicht, bleiben aber punktgleich mit Rapid, Sturm rückt auf vier Punkte heran.