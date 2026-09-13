Ohne ÖFB-Stars: Leipzig schießt den HSV in die Krise

RB Leipzig hat nach zwei Pflichtspiel-Niederlagen eine starke Reaktion gezeigt.

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Der Arbeitgeber des nicht eingesetzten Nicolas Seiwald und verletzten Christoph Baumgartner fertigte am Sonntag in der 3. Runde der deutschen Fußball-Bundesliga vor eigenem Publikum den Hamburger SV mit 5:0 ab. Mit nun sechs Punkten sprangen die Sachsen auf Rang vier, während der HSV nach dem zweiten 0:5 in Folge weiter punkt- und torlos ist und mit dieser Bilanz nun auch das Tabellenende ziert.

Tidiam Gomis (12.) traf vor 47.800 Fans erstmals im Leipziger Stadion, Norwegens WM-Teilnehmer Antonio Nusa (28.) erhöhte nach einem eklatanten Hamburger Abwehrfehler. RB-Abwehrchef Willi Orban (72.) traf nach einer einstudierten Standard-Situation, Christopher Nkunku (74.) schoss das erste Tor nach seiner Rückkehr - und Romulo (77.) setzte den Schlusspunkt. Nach dem blamablen Champions-League-Auftritt in Como (1:4) hatte Leipzig-Trainer Martin Demichelis wie schon nach der Bremen-Pleite eine Reaktion gefordert und wurde diesmal nicht enttäuscht.