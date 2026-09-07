Bringt Loris Karius' Gala ihn jetzt ins DFB-Team zu Jürgen Klopp?

Mit einer Glanzparade gegen Harry Kane hat Loris Karius dem FC Schalke 04 einen überraschenden Punkt gegen den FC Bayern gesichert. Führt sein Weg nun in die Nationalmannschaft?

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Deutschland. Am Samstag ließ der FC Bayern beim FC Schalke 04 überraschend Punkte liegen. Die Münchner spielten nicht so zielstrebig wie gewohnt und scheiterten am stark auflegenden Loris Karius. Die Parade gegen Harry Kanes Distanzschuss sorgte international für Aufsehen und schaffte es bis nach Spanien, wo die "Mundo Deportivo" die Großtat als eine der besten seiner Karriere feierte.

Starker Rückhalt für Schalke

Karius sicherte den Gelsenkirchenern mit mehreren Glanztaten das 0:0 gegen den Topfavoriten. Schon vor seiner heroischen Parade in der 87. Minute hatte er Chancen von Nathaniel Brown und Michael Olise vereitelt. Damit rettete er Schalke nach der Auftaktpleite beim FC Augsburg die Aufstiegseuphorie, wie das Nachrichtenportal "n-tv" schreibt. Währenddessen erlebte Bayern-Torhüter Manuel Neuer einen schweren Stand in der Schalke-Arena, wo ihm die Wut der Fans entgegenschlug.

Langer Weg zurück

Hinter Karius liegt ein steiler Weg nach dem verhängnisvollen Champions-League-Finale 2018 mit Liverpool. Nach langer Durststrecke fand er im Jänner des vergangenen Jahres über Schalke zurück zu alter Stärke und stieg schnell zur unumstrittenen Nummer eins auf. In der vergangenen Aufstiegssaison war er gemeinsam mit Timo Horn der beste Torwart der 2. Bundesliga und nahm diese Topform mit in die aktuelle Spielzeit.

Offene DFB-Fragen

Nach dem WM-Debakel der Nationalmannschaft steht Bundestrainer Jürgen Klopp vor einem Umbruch und offenen Hierarchien im Tor. Experten und Öffentlichkeit bringen Karius ins Gespräch, doch der 33-Jährige bremst die Erwartungen: "Darüber denke ich gar nicht nach, um ehrlich zu sein. Ich bin glücklich, wieder Bundesliga zu spielen, versuche Woche für Woche meine Leistung zu bringen."