Spektakuläre Parade
Bringt Loris Karius' Gala ihn jetzt ins DFB-Team zu Jürgen Klopp?
Deutschland. Am Samstag ließ der FC Bayern beim FC Schalke 04 überraschend Punkte liegen. Die Münchner spielten nicht so zielstrebig wie gewohnt und scheiterten am stark auflegenden Loris Karius. Die Parade gegen Harry Kanes Distanzschuss sorgte international für Aufsehen und schaffte es bis nach Spanien, wo die "Mundo Deportivo" die Großtat als eine der besten seiner Karriere feierte.
Starker Rückhalt für Schalke
Karius sicherte den Gelsenkirchenern mit mehreren Glanztaten das 0:0 gegen den Topfavoriten. Schon vor seiner heroischen Parade in der 87. Minute hatte er Chancen von Nathaniel Brown und Michael Olise vereitelt. Damit rettete er Schalke nach der Auftaktpleite beim FC Augsburg die Aufstiegseuphorie, wie das Nachrichtenportal "n-tv" schreibt. Währenddessen erlebte Bayern-Torhüter Manuel Neuer einen schweren Stand in der Schalke-Arena, wo ihm die Wut der Fans entgegenschlug.
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Langer Weg zurück
Hinter Karius liegt ein steiler Weg nach dem verhängnisvollen Champions-League-Finale 2018 mit Liverpool. Nach langer Durststrecke fand er im Jänner des vergangenen Jahres über Schalke zurück zu alter Stärke und stieg schnell zur unumstrittenen Nummer eins auf. In der vergangenen Aufstiegssaison war er gemeinsam mit Timo Horn der beste Torwart der 2. Bundesliga und nahm diese Topform mit in die aktuelle Spielzeit.
Offene DFB-Fragen
Nach dem WM-Debakel der Nationalmannschaft steht Bundestrainer Jürgen Klopp vor einem Umbruch und offenen Hierarchien im Tor. Experten und Öffentlichkeit bringen Karius ins Gespräch, doch der 33-Jährige bremst die Erwartungen: "Darüber denke ich gar nicht nach, um ehrlich zu sein. Ich bin glücklich, wieder Bundesliga zu spielen, versuche Woche für Woche meine Leistung zu bringen."
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