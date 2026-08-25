Bayern-Knall: Eberl-Entscheidung ist gefallen

Lange wurde diskutiert, wie es mit Max Eberl beim FC Bayern weitergeht, nun ist die Entscheidung endgültig gefallen.

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In den letzten Wochen wurde immer wieder über die Zukunft Max Eberls als Sportvorstand des FC Bayern geredet. Nun hat der Verein die endgültige Entscheidung verkündet und damit früh in der Saison für Klarheit gesorgt.

Der deutsche Meister verlängert die Verträge mit Vorstandschef Jan-Christian Dreesen sowie Sportvorstand Max Eberl vorzeitig bis Sommer 2029. Mit dieser Entscheidung setzt der deutsche Rekordmeister ein klares Zeichen für Kontinuität und Stabilität auf seiner Führungsebene. Damit bleibt das eingespielte Team langfristig an der Spitze des Vereins, um den Klub sowohl sportlich als auch wirtschaftlich weiter voranzubringen.

ROTTACH-EGERN, GERMANY - JULY 30: Jan-Christian Dreesen, CEO of FC Bayern München talks to Uli Hoeness, Honorary President of FC Bayern München during the pre-season friendly match between FC Rottach-Egern and FC Bayern München at Stadion am Birkenmoos on July 30, 2026 in Rottach-Egern, Germany. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images) © Getty Images

Herbert Hainer, der Vorsitzende des Aufsichtsrats des FC Bayern, betonte nach dem Beschluss die Wichtigkeit dieses Schrittes für den Klub. Hainer erklärte die Entscheidung mit klaren Worten zur Zukunftsausrichtung des Vereins: "Kontinuität sorgt für Orientierung, Stabilität verschafft Stärke: Beides brauchen wir, um den FC Bayern auf höchstem Niveau konsequent weiterzuentwickeln."

Herzensangelegenheit für Eberl

Durch diese Verlängerungen soll sichergestellt werden, dass der FC Bayern auch in Zukunft zu den absoluten Top-Adressen im europäischen Fußball gehört. Die Zusammenarbeit zwischen dem Aufsichtsrat und dem Vorstand laufe hervorragend und die sportlichen sowie wirtschaftlichen Ziele seien klar definiert. Eberl: "Der FC Bayern ist für mich seit meiner Zeit in der Jugend eine Herzensangelegenheit."

Dafür ist nun offen, wie es mit dem österreichischen Sportdirektor Christoph Freund weitergeht. Immer wieder war zu hören, dass die Stimmung zwischen ihm und Eberl nicht immer rosig sei. Ob auch der ehemalige Salzburg-Boss in München bleibt, wird sich in den kommenden Wochen entscheiden.