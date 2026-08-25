Wiesn-Shooting der Bayern sorgt für Wirbel

Das Wiesn-Shooting der Bayern-Stars ist eine jahrelange Tradition. Doch ein Bild sorgt bei den Fans heuer für jede Menge Wirbel.

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Von 19. September bis 4. Februar öffnet die Münchner Wiesn wieder ihre Tore. Alle Jahre wieder tanzen auch die Stars des FC Bayern an einem Wochenende an, davor gibt es traditionell das Foto-Shooting der Superstars mit Bier und Lederhose.

Auch das jährliche "Wiesn-Trikot" des deutschen Meisters ist stets ein Verkaufsschlager. Umso mehr wurden die aktuellen Bilder zum heurigen Oktoberfest erwartet. Das Shooting fand diese Woche statt.

Doch anstatt der Vorfreude auf das Fest der Feste in München gibt es einen regelrechten Shitstorm. Die Spieler haben auf einem Bild etwas gewagt, das es so noch nicht gab. Jeder einzelne tanzte zwar, wie vorgeschrieben, in Tracht an und hielt - mit Ausnahme von Neuzugang Ismail Saibari und Superstar Michael Olise - sein Bier in der Hand.

Sonnenbrillen entfachen Shitstorm

Das sorgte allerdings nicht für Aufregung. Auf einem anderen Bild entschlossen sich die Kicker aber, noch einen draufzusetzen, und ließen sich allesamt mit einer Sonnenbrille ablichten.

Sonnenbrille auf statt o'zapft is! © Getty Images

Den Fans gefällt das allerdings überhaupt nicht. "Ich mag Bayern, ich mag nicht diese Affendressur, infantilen Spielchen und Gimmicks", schrieb ein User, der sich noch etwas zurückhalten konnte. "Keine hässlicheren Brillen gefunden?", scherzt ein anderer. Die Aktion sorgt zwar für Aufsehen, allerdings gerade bei den traditionsbewussten Bayern scheint der neue Weg alles andere als gut anzukommen.