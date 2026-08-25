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Bundesliga-Auftakt

FC Bayern: Entscheidung um Jamal Musiala (23) gefallen

SR
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Jamal Musiala von Bayern München wird nach einer Verletzung von Betreuern auf dem Spielfeld unterstützt.
© Getty Images
Der FC Bayern muss zum Start in die neue Bundesliga-Saison auf Jamal Musiala verzichten.
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Wie die BILD berichtet, wird der 23-Jährige am Freitag gegen den VfB Stuttgart nicht zum Münchner Kader gehören. Der Offensivstar soll im Laufe dieser Woche allerdings schrittweise wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

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Musiala hatte zuletzt in zwei Testspielen gegen RB Leipzig und den 1. FC Heidenheim jeweils einen Zusammenbruch erlitten. Seit vergangenem Donnerstag trainiert er deshalb individuell. Ein Einsatz gegen Stuttgart kommt nun noch zu früh. Eine Rückkehr könnte am zweiten Spieltag beim Auswärtsspiel auf Schalke möglich sein.

Jamal Musiala von Bayern München wird nach einer Verletzung vom Platz begleitet.
© Getty Images

Medikation angepasst

Hinter den Kollapsen stehen laut den vorliegenden Informationen sogenannte Absencen, also kurze Bewusstseinspausen. Nach den Vorfällen wurde auch Musialas Medikation angepasst. Bayern-Sportvorstand Max Eberl erklärte dazu: "Er hat ein bisschen reduziert, jetzt müssen wir ein bisschen hochfahren wieder."

Wie die BILD berichtet, raten die behandelnden Ärzte dem Nationalspieler ausdrücklich dazu, weiter Fußball zu spielen. Körperlich sei Musiala gesund. Nun soll er behutsam wieder aufgebaut werden. Die Anpassung der Medikation braucht üblicherweise rund zehn bis 14 Tage, bis ihre Wirkung vollständig einsetzt.

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