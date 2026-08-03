Hacker-Alarm im Urlaub! Cyber-Crime-Falle im Hotel

Urlauber aufgepasst: Eine neue Angriffswelle von Cyberkriminellen nutzt das WLAN in Hotels, um unbemerkt sensible Firmendaten und Passwörter abzugreifen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Das Einloggen ins Hotel-WLAN gehört für viele Reisende zur Routine. Doch genau diese Unachtsamkeit wird jetzt ausgenutzt. Sicherheitsforscher warnen vor einer Methode, bei der Hacker die WLAN-Zugangspunkte von Hotels kapern, um gezielt an die Zugangsdaten etwa von Firmenmitarbeitern zu kommen.

Die Opfer müssen nicht einmal auf einen verdächtigen Phishing-Link klicken oder einen gefährlichen Anhang öffnen. Schon die reine Verbindung mit dem Hotel-Netzwerk kann ausreichen, um in die Falle zu tappen.

Manipulation direkt am Router

Möglich macht das eine Technik namens "DNS Poisoning". Dabei übernehmen die Kriminellen die Kontrolle über den Hotel-Router und manipulieren die Namensauflösung der Webseiten. Wer beispielsweise auf eine Microsoft-365-Seite zugreifen will, wird unbemerkt auf eine Fälschung umgeleitet.

Vor allem im Visier der Cyber-Kriminellen sind damit Geschäftsleute, die sich auf ihrer Reise mit der Firma verbinden. Allerdings kann es auch normale Urlauber betreffen, die sich mit ihren privaten Geräten mit der Firma verbinden wollen.

A Professional Man in Business Attire Lies on a Hotel Bed, Talking on His Smartphone While Working on a Laptop, Representing Remote Work and Business Travel. © Getty Images

Gibt das Opfer dort seine Daten ein, landen diese direkt bei den Angreifern. Mit diesen Firmenzugangsdaten öffnen sich für die Hacker oft weitreichende Türen in interne Netzwerke und sensible E-Mail-Postfächer.

Spur führt zum russischen Geheimdienst

Die Vorgehensweise trägt die Handschrift einer bekannten Hackergruppe. Experten sehen Parallelen zu einer Gruppierung, die unter den Namen "Fancy Bear" oder "Forest Blizzard" bekannt ist und dem russischen Militärgeheimdienst zugerechnet wird. Diese Gruppe ist bereits in der Vergangenheit durch ähnliche Router-Manipulationen aufgefallen.

Um sich zu schützen, raten Experten zur durchgehenden Nutzung einer VPN-Verbindung, die den Datenverkehr verschlüsselt. Alternativ sollte man für sensible Logins auf die mobile Datenverbindung des Smartphones ausweichen.