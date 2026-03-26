Rund 26.000 Wiener Betriebe bereits Opfer von Cybercrime-Attacken

„Daten sind das Rückgrat jedes Unternehmens. Ein Backup kann Unternehmen vor dem Untergang bewahren“, sagt Martin Heimhilcher, Obmann der Sparte Information und Consulting der WK Wien, anlässlich des Welt Backup Tag, der heuer zum fünfzehnten Mal am 31. März stattfinden wird.

Laut aktueller KPMG-Studie wurde jedes sechste Unternehmen in Wien bereits Opfer einer Cyberattacke.

Doch Cyberkriminalität ist nur eine von mehreren Ursachen für einen Datenverlust. Auch technische Defekte, Softwarefehler oder menschliche Irrtümer können zu schwerwiegenden Ausfällen führen. Dazu kommen noch externe Faktoren wie gestohlene oder verloren gegangenen Geräte, beschädigte Hardware oder Malware-Befall. Der Welt Backup Tag ist ein guter Anlass, die eigene Sicherungsstrategie zu überprüfen und sie eventuell an neue Anforderungen anzupassen.

Backup-Empfehlungen

• 3-2-1 Grundsatz: Drei Kopien wichtiger Daten auf zwei unterschiedlichen Speichermedien – eine davon extern aufbewahrt.



• Es sollte tägliche oder zumindest wöchentliche Sicherungen geben, um den Datenverlust zu minimieren.



• Können die Daten durch ein Backup wiederhergestellt werden? Auch das muss regelmäßig getestet werden.



• Außerdem gilt es unternehmensintern zu klären, wer für Backup-Überwachung, Dokumentation und regelmäßige Prüfungen zuständig ist.