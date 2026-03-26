Jubelprogramm für Barock Festival St. Pölten

Das Barock Festival in St. Pölten feiert sein 20-jähriges Bestehen mit einem vielseitigen Programm. Unter der Leitung von Alois Mühlbacher bietet das Festival vom 10. bis 20. Juni Konzerte, Tanz- und Kunstperformances unter dem Motto „Die Umarmung der Welt“.

Mehr als zehn Veranstaltungen in der ganzen Landeshauptstadt widmen sich der Welt des Barocks. Das Festival beginnt am 10. Juni mit einem interdisziplinären Kunst-Abend, der Musik und Literatur im Löwinnenhof vereint. Die offizielle Eröffnung erfolgt am 11. Juni im St. Pöltner Dom mit einem Konzert unter dem Titel „AEIOU“. Es widmet sich der Sakralmusik der kaiserlichen Hofkapelle und präsentiert Werke von Caldara, Ziani und Kaiser Joseph I.

Am 13. Juni ist ein Festkonzert im Dom geplant, ein Liederabend am 16. Juni in der ehemaligen Synagoge bringt romantische Lieder mit barocken Einflüssen, vervollständigt durch literarische Texte. Das Ensemble Il Pomo d’Oro tritt am 17. Juni auf.

Auch Programm für Familien

Am 19. Juni richtet sich das Programm des Barock Festivals auch an Familien mit Kindern, die zu einem Konzert eingeladen sind, das Musik und Bewegung spielerisch erfahrbar macht. Der letzte Festivaltag, der 20. Juni, widmet sich Johann Sebastian Bach mit einem Tanz-Workshop und einem Orchesterkonzert in der Franziskanerkirche als Abschluss.

Die Abschlussveranstaltung findet abends in der Franziskanerkirche statt, gefolgt von einer nächtlichen Barocklounge im Cinema Paradiso.

„Bekenntnis zur Kontinuität“

„Zum 20-jährigen Bestehen versteht sich das Barock Festival St. Pölten nicht nur als Anlass zum Feiern, sondern auch als Bekenntnis zur Kontinuität“, so Intendant Alois Mühlbacher, „mit internationalen sowie heimischen Spitzenmusiker:innen der Barockszene haben wir jedes Jahr die Möglichkeit St. Pölten als Barock-Stadt hochleben zu lassen“.

Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) lobte die „enorm vielfältige Mischung aus Künsten von Musik über Tanz bis zu Literatur“. So wisse das Festival auch nach zwei Dekaden „noch jedes Jahr aufs Neue zu überraschen und zu begeistern“.