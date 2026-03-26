Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Stark in den Tag Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
Wien baut um: Ringstraße erhält Radallee
© Mobilitätsagentur Wien / ZOOMVP.AT

Ab Herbst

Wien baut um: Ringstraße erhält Radallee

26.03.26, 12:02
Teilen

Wiens prächtige Ringstraße ist zwar weltberühmt – aber für Radfahrer und Fußgänger oft ein gefährliches Chaos. Enge Wege, fehlende Trennung, Hitze im Sommer: Der Ring braucht dringend ein Update.  

Jetzt hat die Stadt den lang erwarteten Neugestaltungsplan präsentiert – und der hat es in sich. Den Anfang macht der Schottenring ab Herbst: Ein 4,50 Meter breiter Zwei-Richtungs-Radweg – die sogenannte Radallee – soll Radfahrern endlich den Platz geben, den sie verdienen. Fußgänger werden in den schattigen Gehalleen vom Radverkehr entflochten – mehr Sicherheit für alle. Die Radwege werden erstmals in Wien in Sandfarbe ausgeführt – eine historische Anspielung auf die einst geschotterten Reitalleen entlang des Rings. Die Farbe wird direkt in den Asphalt eingearbeitet, nicht aufgemalt – für maximale Haltbarkeit.

Dazu kommen über 900 m² neue Grünflächen, Bäume und Beete, die das Mikroklima verbessern sollen. Der Schottenring macht den Anfang – weitere Abschnitte folgen.Wird Wiens Ringstraße damit endlich zur Prachtmeile für alle – oder bleibt der Ring trotzdem dem Autoverkehr vorbehalten?

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen