Wien baut um: Ringstraße erhält Radallee

Wiens prächtige Ringstraße ist zwar weltberühmt – aber für Radfahrer und Fußgänger oft ein gefährliches Chaos. Enge Wege, fehlende Trennung, Hitze im Sommer: Der Ring braucht dringend ein Update.

Jetzt hat die Stadt den lang erwarteten Neugestaltungsplan präsentiert – und der hat es in sich. Den Anfang macht der Schottenring ab Herbst: Ein 4,50 Meter breiter Zwei-Richtungs-Radweg – die sogenannte Radallee – soll Radfahrern endlich den Platz geben, den sie verdienen. Fußgänger werden in den schattigen Gehalleen vom Radverkehr entflochten – mehr Sicherheit für alle. Die Radwege werden erstmals in Wien in Sandfarbe ausgeführt – eine historische Anspielung auf die einst geschotterten Reitalleen entlang des Rings. Die Farbe wird direkt in den Asphalt eingearbeitet, nicht aufgemalt – für maximale Haltbarkeit.

Dazu kommen über 900 m² neue Grünflächen, Bäume und Beete, die das Mikroklima verbessern sollen. Der Schottenring macht den Anfang – weitere Abschnitte folgen.Wird Wiens Ringstraße damit endlich zur Prachtmeile für alle – oder bleibt der Ring trotzdem dem Autoverkehr vorbehalten?