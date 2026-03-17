Formel-1-Beben: Horner vor Comeback als Teamchef

Christian Horner soll nach nicht einmal einem Jahr schon heuer zurück auf den Kommandostand in der Boxengasse eines Formel-1-Teams kommen.

Vergangene Saison wurde Christian Horner überraschend als Teamchef von Red Bull verlassen. Sein ehemaliges Team konnte nach seinem Abschied zwar noch in Person von Max Verstappen um den Weltmeister-Titel in der Formel 1 kämpfen, doch heuer läuft es alles andere als reibungslos beim österreichischen Rennstall.

Unter dem Ex-Boss, der die erfolgreichen Jahre der Bullen entscheidend mitgeprägt hatte, verließen mehrere Schlüsselfiguren den Rennstall. Dennoch wird seitdem spekuliert, wo und wann Horner in die Motorsport-Königsklasse zurückkehren wird.

Nach den ersten beiden Rennen zeigt sich nun ein erster Trend. Mercedes fährt an der Spitze allen davon und der erste Verfolger ist überraschenderweise Ferrari. Bei den amtierenden Weltmeistern von McLaren rauchen bereits die Köpfe. Zuletzt beim GP von China musste man schon vor dem Start beide Piloten aus dem Rennen nehmen. Auch bei Red Bull fährt man den eigenen Erwartungen hinterher.

Aston Martin mit großen Problemen

Noch schlimmer ist die Situation bei Aston Martin, wo das ehemalige Bullen-Mastermind Adrian Newey seit heuer die Rolle des Teamchefs inne hat. Man kommt mit der Reglement-Änderung überhaupt nicht zurecht, Fernando Alonso musste zuletzt sogar vorzeitig das Rennen beenden, weil er seine Hände nicht mehr spüren konnte.

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In Shanghai nicht vor Ort war Newey, der zuletzt den Motorenhersteller Honda stark kritisierte. In einer offiziellen Stellungnahme des Rennstalls war die Rede davon, dass der Brite nicht bei allen Rennen vor Ort sein wird und an der Weiterentwicklung arbeiten soll.

Ablöse steht im Raum

Doch hinter den Kulissen wird schon gemunkelt, dass Aston-Martin-Besitzer Lance Stroll die Beförderung Neweys bereut und ihn bereits ersetzen möchte. Als Nachfolger will er scheinbar Horner holen, der aber Gerüchten zufolge im Falle eines Einstiegs Anteile an seinem neuen Team erwerben möchte.

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Laut britischen Medienberichten laufen im Hintergrund bereits die Verhandlungen, ob Newey dann als Ingenieurs-Guru beim Traditions-Rennstall bleiben wird oder ob seine Ära damit auch endgültig beendet ist, ist allerdings noch offen.