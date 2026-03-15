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© Getty Images

Totales Chaos

McLaren-Drama vor China-Start

15.03.26, 07:49
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Beim Weltmeister-Team McLaren herrscht auch vor dem zweiten Rennen der Saison Krisenstimmung.

Auch beim zweiten Rennen der Saison (HIER im oe24-LIVE-TICKER) rauchen in der Boxengasse bei McLaren die Köpfe. Nach dem Drama um Oscar Piastri beim Auftakt in Australien erwischt es nun Weltmeister Lando Norris.

Der Brite kann nach Platz 6 im Qualifying nicht, wie geplant, auf Podest-Jagd gehen. Denn in der Box versuchte man bis zuletzt, das Auto rennfertig zu bekommen. Die genauen Hintergründe waren vorerst unklar. Fakt ist allerdings, dass man nicht rechtzeitig aus der Garage fahren konnte.

Größere Probleme

Die Mechaniker werkten bis zur letzten Sekunde am Boliden des 26-Jährigen. Ob er am Ende noch aus der Boxengasse ins Rennen gehen kann oder McLaren auch im zweiten Rennen des Jahres nur mit einem Auto starten kann, wurde zum Wettlauf gegen die Zeit. Doch es ging sich nicht aus.

Doch es kam noch schlimmer. Wenige Minuten bevor es in die Aufwärmrunde ging, musste man auch Piastris Wagen von der Startaufstellung runterschieben. Ein bitteres Doppel-Aus für die Weltmeister, ehe der GP überhaupt begonnen hatte. Damit blieb beim Start die dritte Startreihe leer. Nachdem auch Gabriel Bortoletto und Alex Albon nicht starten konnte gingen nur 18 Autos in das Rennen.

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