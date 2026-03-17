Toto Wolff schießt gegen Max Verstappen

Die offene Kritik von Verstappen an den neuen F1-Regeln prallt am Mercedes-Boss ab.

Während Weltmeister Max Verstappen (28) nach nur zwei Rennen wegen des neuen Reglements die Krise kriegt, teilt Mercedes-Guru Toto Wolff (54) jetzt so richtig aus. Der Wiener lässt die Kritik des Holländers eiskalt abblitzen!

„Einfach nur grauenhaft!“

Wolff sieht das Problem nicht bei den Regeln, sondern direkt beim Red-Bull-Boliden. „Max steckt in einer Horror-Show“, ätzt der Mercedes-Boss. Wer sich die Onboard-Aufnahmen vom RB22 ansehe, erkenne sofort: Das Auto ist eine einzige Katastrophe und „grauenhaft zu fahren“! Während Mercedes und Ferrari sich laut Wolff irre Duelle mit vielen Überholmanövern liefern, fahre Verstappen am Limit der Verzweiflung.

Fans lieben das neue Spektakel!

Für Wolff ist klar: Die Daten lügen nicht, die Fans feiern die neue Formel 1! Einzig beim Qualifying gibt der Mercedes-Chef zu, dass das „Lift-and-Coast“ (Energiesparen statt Vollgas) für einen Beißer wie Verstappen „schwer zu verkraften“ sei. Doch sein Urteil bleibt knallhart: Es ist ein Red-Bull-Problem, keine Reglement-Sünde!

Das oe24-Fazit: Toto Wolff gießt Benzin ins Feuer! Während Mercedes obenauf ist, muss Verstappen die Trümmer seines Weltmeister-Autos sortieren. Droht der große Knall zwischen den beiden Super-Bossen?