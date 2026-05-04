4:1 – Wolfsberger demütigen Altach & geben rote Laterne ab

Paukenschlag im Abstiegskampf! Der WAC feiert einen fulminanten 4:1-Auswärtssieg beim SCR Altach, gibt die rote Laterne an Blau-Weiß Linz ab und zieht die Vorarlberger tief in den Sumpf hinein.

Was für eine Ansage im Ländle! Der Wolfsberger AC feiert am Montagabend einen extrem wichtigen 1:4-Auswärtssieg beim SCR Altach und schiebt sich damit in der Tabelle an den Linzern vorbei. Während die Kärntner den Befreiungsschlag bejubeln, brennt in Altach nach der Pleite im direkten Duell der Baum brennend heiß.

Früher Schock und die Wende

Dabei startete das Spiel für die Hausherren in der Cashpoint-Arena wie gemalt. Hrstic (10.) sorgte nach einer starken Vorarbeit von Bähre für die frühe Führung der Altacher. Doch die Freude währte nicht lange: WAC-Verteidiger Baumgartner (28.) glich per Kopf aus, wobei Altach-Goalie Stojanovic keine gute Figur machte. Noch vor der Pause drehte Renner (32.) die Partie mit einem sehenswerten direkten Freistoß komplett zu Gunsten der Gäste.

Piesinger macht den Deckel drauf

Nach dem Seitenwechsel versuchte Altach zwar Druck aufzubauen, doch ein schwerer Patzer von Jäger ermöglichte Gattermayer (70.) das vorentscheidende 1:3. Den Schlusspunkt setzte schließlich Piesinger (77.), der nach einer Ecke von Avdijaj völlig frei zum 1:4-Endstand einköpfte. Altach-Keeper Antosch, der zur Pause für den angeschlagenen Stojanovic kam, blieb bei seinem Bundesliga-Debüt ohne Abwehrchance.