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Meistergruppen-Krimi

1:1 – Sturm-Joker Kayombo schockt Bullen in letzter Minute

03.05.26, 18:45
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Was für ein Finish in der Red Bull Arena! Red Bull Salzburg sah gegen Sturm Graz lange wie der sichere Sieger aus, doch ein Last-Minute-Tor von Axel Kayombo zum 1:1-Endstand sorgt für ein Beben im Titelkampf.

Red Bull Salzburg startete im ausverkauften Wals-Siezenheim druckvoll und übernahm gegen die defensiv eingestellten Grazer sofort das Zepter. Ohne den zunächst auf der Bank sitzenden Otar Kiteishvili fehlte Sturm im Aufbauspiel die gewohnte Struktur. Die Belohnung für die Bullen folgte in der 22. Minute: Nach einem abgewehrten Schuss staubte Yorbe Vertessen goldrichtig zum 1:0 ab. Sturm hätte jedoch fast postwendend geantwortet, doch Gizo Mamageishvili (30.) setzte den Ball nach einer Parade von Schlager aus kurzer Distanz völlig freistehend über das Gehäuse.

VAR-Zoff und späte Joker-Stiche

Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie deutlich hitziger. In der 53. Minute forderten die Grazer lautstark Elfmeter, nachdem der Ball Drexler an die Hand gesprungen war – Schiedsrichter Lechner ließ die Partie nach Rücksprache mit dem VAR jedoch weiterlaufen. Während Salzburg das Spiel in der Schlussphase kontrollierte und Sturm-Coach Fabio Ingolitsch wegen Kritik Gelb sah (78.), schlug der eingewechselte Axel Kayombo in der 90.+2 Minute eiskalt zu und erzielte den 1:1-Ausgleich.

Millimeter-Entscheidung verhindert Bullen-Jubel

Die absolute Eskalation folgte in der fünften Minute der Nachspielzeit. Moussa Yeo versenkte den Ball zum vermeintlichen 2:1-Siegtreffer im Netz und versetzte die Arena in Ekstase. Doch die Freude währte nur kurz: Nach einem minutenlangen VAR-Check wurde der Treffer wegen einer hauchdünnen Abseitsstellung aberkannt. Durch das Remis bleibt Salzburg vor dem Montagsspiel des LASK gegen Rapid Wien auf Schützenhilfe angewiesen, um die Tabellenführung zu behaupten.

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