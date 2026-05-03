3:2 – Manchester United kämpft Liverpool nieder!

Was für ein Wahnsinn im Old Trafford! Manchester United ringt den Erzrivalen FC Liverpool in einem packenden Duell mit 3:2 nieder und behauptet sich im Kampf um die Champions-League-Plätze.

Manchester United erwischte am Sonntag im heimischen Old Trafford einen Traumstart gegen den amtierenden Meister aus Liverpool. Die Red Devils, die als Tabellendritter in das prestigeträchtige Duell gingen, überrumpelten die Gäste aus Anfield in der Anfangsphase komplett. Bereits in der 6. Minute brachte Matheus Cunha die Hausherren in Führung, nachdem er einen Abpraller nach einer Ecke eiskalt verwertete. Nur acht Minuten später erhöhte Benjamin Sesko (14.) auf 2:0, wobei der Treffer erst nach einer langwierigen VAR-Prüfung wegen eines möglichen Handspiels gegeben wurde.

Liverpool kommt wie ausgewechselt aus der Kabine

Nach einer desolaten ersten Hälfte, in der die Reds völlig von der Rolle wirkten, schlug das Team von der Mersey nach dem Seitenwechsel blitzschnell zurück. Der eingewechselte Amad leitete den Anschlusstreffer unfreiwillig ein: Sein Fehlpass landete direkt bei Dominik Szoboszlai (47.), der die gesamte United-Hintermannschaft stehen ließ und zum 2:1 einschob. Liverpool drückte nun und profitierte in der 56. Minute von einem schweren Patzer von United-Keeper Lammens. Dessen schlampiges Zuspiel fing Mac Allister ab, Szoboszlai bediente Cody Gakpo, der zum 2:2-Ausgleich nur noch einschieben musste.

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Mainoo sorgt für die Entscheidung im Derby

In einer hitzigen Schlussphase, in der Bruno Fernandes (81.) nach einem harten Einsteigen gegen Szoboszlai mit Dunkelgelb gut bedient war, schlug United erneut zu. Nach einer Flanke von Shaw und einem missglückten Klärungsversuch von Mac Allister rauschte Kobbie Mainoo (77.) aus dem Hintergrund heran und versenkte den Ball aus 18 Metern zum 3:2-Endstand im Netz.

Liverpool warf am Ende alles nach vorne, doch auch der junge Rio Ngumoha (82.) konnte den Ball nicht mehr im Tor unterbringen. Durch die Pleite verpasst Liverpool den Sprung auf Rang drei und bleibt hinter dem Rivalen aus Manchester zurück.