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© getty

Sorge um "Sir Alex"

Ferguson (84) vor Liverpool-Kracher ins Spital gebracht

03.05.26, 16:59
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Große Sorge um Sir Alex Ferguson! Die 84-jährige Trainer-Legende von Manchester United musste am Sonntagnachmittag unmittelbar vor dem brisanten Derby gegen Liverpool ins Krankenhaus gebracht werden.

Der erfolgreichste Trainer der Vereinsgeschichte fühlte sich am Sonntag kurz vor dem Anpfiff des Krachers gegen Liverpool im Old Trafford plötzlich unwohl. Mediziner versorgten den 13-fachen Premier-League-Champion zunächst direkt im berühmten Spielertunnel der „Stretford End“-Tribüne. Mehr als eine Stunde vor Spielbeginn wurde Ferguson schließlich in einem Krankenwagen abtransportiert. Laut Augenzeugen saß die Legende im Fahrzeug jedoch bereits wieder aufrecht, was erste Hoffnungen auf eine schnelle Genesung nährte.

Vorsichtsmaßnahme nach früherem Schicksalsschlag

Klubverantwortliche betonten am späten Nachmittag, dass der Transport ins Krankenhaus vor allem eine Vorsichtsmaßnahme sei. Ferguson, der erst am Dienstag noch in Paris das Champions-League-Duell zwischen PSG und Bayern vor Ort verfolgt hatte, soll sich bald wieder zu Hause erholen können. Die Sorge war dennoch groß, da „Fergie“ bereits im Mai 2018 eine schwere Hirnblutung erlitt, die er nur mit einer Not-Operation und einer Überlebenschance von 20 Prozent überstand.

Harter Kampf gegen das Alter

In den letzten Jahren musste der Schotte einige Schicksalsschläge verkraften, darunter den Tod seiner Ehefrau Lady Cathy vor drei Jahren. Zudem macht er sich Sorgen um sein Gedächtnis, da sein Bruder Martin an Demenz erkrankt ist. „In meinem Alter hat man kleine Sorgen, wie das Gedächtnis standhält“, gestand Ferguson erst im Vorjahr. Dennoch ist er bis heute Stammgast im Stadion und reist für seinen Herzensklub sogar zu Auswärtsspielen um die ganze Welt.

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