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Europa-Traum

1:0 – Joker Boateng schießt die Austria gegen Hartberg zum Sieg

03.05.26, 16:20
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Austria Wien ist zurück in der Erfolgsspur! In einem hart umkämpften Schlüsselspiel besiegen die Veilchen den TSV Hartberg knapp mit 1:0 und bauen den Vorsprung im Kampf um die Europacup-Plätze aus.

Die Austria feierte am Sonntagnachmittag in der Generali Arena einen immens wichtigen 1:0-Heimsieg gegen den direkten Konkurrenten TSV Hartberg. Vor heimischer Kulisse bei Kaiserwetter erlöste Joker Kelvin Boateng (69.) die Fans, nachdem er erst kurz zuvor für Philipp Maybach eingewechselt worden war. Boateng profitierte von einem weiten Ball von Wiesinger, setzte sich gegen seinen Bewacher durch und lupfte das Leder elegant über TSV-Keeper Hülsmann zur Führung.

Bruchlandung für Hartberg im Europacup-Rennen

Für die Hartberger, die unter dem scheidenden Coach Manfred Schmid unbedingt gewinnen mussten, ist diese Pleite ein herber Rückschlag. In der virtuellen Tabelle fehlen den Oststeirern nun bereits vier Punkte auf den begehrten Playoff-Platz für den Europacup. Trotz einiger Bemühungen im zweiten Durchgang, wie etwa durch Distanzschüsse von Fridrikas, fand der TSV kein Mittel gegen die gut stehende Austria-Defensive rund um Routinier Aleksandar Dragovic.

Blutige Schlussphase und Lazarett-Sorgen

Die Partie war geprägt von harten Zweikämpfen und mehreren Verletzungsunterbrechungen. Bereits in der ersten Halbzeit musste Sanel Saljic (35.) nach einem Zusammenprall benommen vom Feld und wurde durch Vasilije Markovic ersetzt. In der Schlussphase wurde es dann richtig hitzig: Hartbergs Kovacevic erlitt nach einem Treffer durch Wiesinger eine blutige Nase (77.), und kurz vor dem Ende krachten die Austrianer Plavotic und Hoffmann (86.) bei einem Eckball mit den Köpfen zusammen.

Bann nach fünf sieglosen Runden gebrochen

Für das Team von Stephan Helm war es der erste volle Erfolg seit dem 22. März – kurioserweise gelang auch dieser damals gegen Hartberg. Durch die drei Punkte festigt die Austria ihren Vorsprung von nun vier Zählern auf die Steirer.

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