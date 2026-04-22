Ab 2027 sind die zwei im Wiener "Tatort" zu sehen, Dreharbeiten laufen.

Ab 2027 sind Miriam Fussenegger und Laurence Rupp das neue Tatort-Duo, jetzt haben die Dreharbeiten in Wien begonnen und damit auch der Medienrummel um die zwei. Wie ist der Weg zu diesen begehrten Rollen abgelaufen? Rupp erklärt im Interview, er habe Ende 2024 das erste Mal eine Anfrage bekommen für ein kurzes Casting. Allerdings ohne weitere Infos. Erst nach mehreren Runden (und dem richtigen Riecher seiner Frau) war dann klar, er hat für die Neubesetzung des Tatort-Leads vorgesprochen.

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Irgendwann kam Miriam Fussenegger dazu und die beiden wurden gemeinsam gecastet. Die zwei kennen sich seit Studienzeiten, als beide 2010 am "Reinhardt-Seminar" begonnen haben.

© ORF/Hubert Mican

Hat das geholfen? Ja, meinen beide im Gespräch: "Es gab gleich eine Vertrautheit". Das sei auch für ihre Rollen als ermittelndes Geschwisterpaar nicht schlecht gewesen. Nach den ersten Drehtagen läuft alles gut im Tatort-Team, laut Rupp "funkt alles". Aber er verrät dann noch, in den ersten Nächten "konnte ich nicht schlafen."

Im Bild (v.li.): Adele Neuhauser (Bibi Fellner), Harald Krassnitzer (Moritz Eisner), Christina Scherrer (Meret Schande). © ORF/KGP Filmproduktion

Letzte Episoden mit Neuhauser und Krassnitzer

Zwei "Tatort"-Episoden wird es mit dem Duo Krassnitzer und Neuhauser noch geben. "Gegen die Zeit" ist kommenden Sonntag zu sehen und der finale Fall "Dann sind wir Helden" im zweiten Halbjahr.