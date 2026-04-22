Genialer Food-Trend: Für diesen saftigen Apfelkuchen brauchen Sie keinen Backofen

Vergessen Sie das Vorheizen und das lange Warten vor der Ofenscheibe. Ein neuer Food-Trend erobert die Küchen und er ist so genial wie simpel: Apfelkuchen aus der Bratpfanne. Wir verraten Ihnen das Blitz-Rezept für einen himmlisch duftenden Apfelkuchen.

Kaum ein Dessert schmeckt so sehr nach Frühling wie ein saftiger Apfelkuchen, warm, duftend nach Zimt und Vanille, einfach unwiderstehlich. Doch jetzt bekommt der Klassiker ein aufregendes Update: Wir lassen den Ofen kalt. Stattdessen erobert ein genialer Trend die Küchen: Apfelkuchen direkt aus der Pfanne. Egal, ob Sie keinen Backofen haben, im Camping-Urlaub sind oder einfach nur Lust auf ein schnelles Dessert haben: Wir zeigen, warum wir Apfelkuchen ab jetzt nur noch in der Pfanne „backen“!

Apfelkuchen aus der Pfanne

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Zutaten

1 großer Apfel (am besten eine säuerliche Sorte wie Boskop)

1 TL Butter

3 TL Zucker

160 g Weizenmehl (Type 405)

120 g Zucker

1 Pck. Vanillezucker

2 TL Backpulver

150 ml neutrales Öl (z. B. Rapsöl)

80 ml Milch

2 Eier (Gr. M)

Optional: Etwas Puderzucker als süßes Finish

Zubereitung

Waschen und schälen Sie den Apfel und schneiden Sie ihn in feine, dünne Scheiben. Für den Teig schnappen Sie sich eine Schüssel und vermischen Mehl, Zucker, Vanillezucker und Backpulver. In einem Messbecher verquirlen Sie das Öl, die Milch und die Eier. Gießen Sie nun die flüssigen Zutaten zu den trockenen und rühren Sie alles zügig zu einem glatten, geschmeidigen Teig. Erhitzen Sie Ihre Pfanne auf mittlerer Stufe. Lassen Sie die Butter sanft schmelzen und streuen Sie den Zucker gleichmäßig darüber. Sobald der Zucker anfängt, leicht und goldbraun zu karamellisieren, verteilen Sie die Apfelscheiben auf dem Pfannenboden und lassen Sie sie kurz andünsten. Gießen Sie den fertigen Teig direkt über die angedünsteten Apfelscheiben. Wichtig: Setzen Sie sofort den Deckel auf die Pfanne. Schalten Sie den Herd nun auf die kleinste Stufe herunter. Lassen Sie den Kuchen für ca. 30 bis 35 Minuten in Ruhe ausbacken. Test: Wenn sich die Oberfläche des Teigs nicht mehr feucht anfühlt, ist er fertig. Nehmen Sie den Deckel ab und stürzen Sie den Kuchen vorsichtig auf eine schöne Kuchenplatte (die karamellisierten Äpfel sind nun oben). Lassen Sie das Ganze für etwa 30 Minuten auskühlen und bestäuben Sie den Kuchen zum Schluss großzügig mit Puderzucker.

Profi-Tipp

Achten Sie unbedingt darauf, den Herd beim "Backen" auf die allerkleinste Stufe einzustellen. Da jeder Herd anders tickt: Falls Ihrer besonders heiß wird, nehmen Sie die Pfanne zwischendurch einfach für ein paar Minuten komplett von der Kochplatte. So wird Ihr Kuchen wunderschön goldbraun, karamellisiert perfekt und brennt garantiert nicht an.