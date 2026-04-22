Rassismus und Ausgrenzung? Klage gegen US-Unternehmerin Kylie Jenner

Schwere Vorwürfe gegen Kylie Jenner: Eine ehemalige Haushälterin verklagt den Reality-Star wegen Diskriminierung. Angelica Vasquez berichtet von einem feindseligen Arbeitsumfeld, in dem ihre Herkunft und Religion zur Zielscheibe wurden. Nun fordert sie Schadenersatz für die erlittenen Qualen.

Angelica Vasquez trat ihre Stelle im September 2024 an und kündigte laut Klage im August 2025 nach einer Versetzung in das Haus in Hidden Hills. Obwohl sich die Angriffe nicht direkt gegen Jenner richteten, wird die 28-Jährige als Beklagte geführt, da sie trotz Beschwerden nicht eingegriffen habe. Die Klägerin fordert nun Entschädigung für entgangenen Lohn und die emotionale Belastung.

Rassismus-Vorwürfe im Luxus-Haus

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Vasquez, die aus El Salvador stammt und katholisch ist, berichtet laut "tmz" von massiven Schikanen durch Vorgesetzte. Man habe sie aus dem Team ausgeschlossen, ihr die unbeliebtesten Aufgaben zugewiesen und ihren Akzent sowie ihren Glauben verspottet. Besonders zwei Mitarbeiterinnen sollen ihr das Gefühl gegeben haben, sie sei in dem Team "nicht willkommen".

Schwere gesundheitliche Folgen

Die Belastung am Arbeitsplatz führte bei der ehemaligen Angestellten offenbar zu massiven gesundheitlichen Problemen. In der Klage ist die Rede von Angstzuständen und Symptomen, die einer posttraumatischen Belastungsstörung ähneln. Von der Unternehmerin selbst gibt es zu den Anschuldigungen bisher keine öffentliche Stellungnahme, obwohl diese bereits für Schlagzeilen sorgt.

Timothée Chalamet und Kylie Jenner © Getty

Klage auf hohen Schadenersatz

Nach ihrer Kündigung im Sommer letzten Jahres zieht die Ex-Haushälterin nun einen Schlussstrich und fordert Gerechtigkeit vor Gericht. Neben entgangenem Lohn geht es vor allem um Strafzahlungen für die erlittene Erniedrigung vor Kollegen. Der Fall wirft ein dunkles Licht auf die Arbeitsbedingungen hinter den Kulissen des milliardenschweren Jenner-Imperiums.