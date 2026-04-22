150 VIP-Gäste feiern Vestibül-Jubiläum am Wiener Ring

Das Restaurant Vestibül am Wiener Ring feiert ein Vierteljahrhundert. Zum 25-jährigen Jubiläum kamen zahlreiche Größen aus Kultur, Wirtschaft und Politik im Burgtheater zusammen, um auf die erfolgreiche Geschichte und die lebendige Gegenwart des Hauses anzustoßen.

Gastgeberin Veronika Doppler begrüßte rund 150 geladene Gäste im stilvollen Ambiente am Universitätsring. In ihrer Ansprache betonte sie: „25 Jahre Vestibül sind vor allem eine Geschichte von Begegnungen und von Menschen, die diesen Ort geprägt haben.“ Unter den Gratulanten mischten sich bekannte Gesichter wie Doris Felber, Melanie Kretschmann und Gerald Grünberger unter das Publikum.

Veronika Doppler und Christian Domschitz © Tischler

Prominenz beim Vestibül-Jubiläum

Onka Takacs, Wolfgang Fischer und Maria Happel © Tischler

Die Stimmung im Haus spiegelte das Wiener Lebensgefühl wider. Auch Medien- und Szenegrößen wie Rainer Nowak, Hans Mahr sowie Ossi Schellmann und Ludwig Starkl waren Teil der Feierlichkeiten. Für das passende Theaterflair sorgten Schauspielgrößen wie Dörte Lyssewski, Maria Happel und Max Simonischek. Auch Karin Bergmann, die interimistische Intendantin der Salzburger Festspiele, war vor Ort.

Ossi Schellmann und Gattin Gabriele © Tischler

Burgtheater-Flair und edle Weine

Thomas Drozda mit Ehefrau Isabella © Tischler

Kulinarisch und önologisch war der Abend hochkarätig besetzt. Winzer wie Fritz Wieninger, Gernot Heinrich und Heinz Velich sorgten für die Begleitung im Glas. Martina Hohenlohe, Herausgeberin des Gault&Millau, beobachtete das Geschehen ebenso wie die Politiker Veit Dengler und Werner Amon. Dass dabei im Glas alles stimmte, versteht sich von selbst.

Ein doppeltes Jubiläum

Stefan Bachmann mit Karin Bergmann © Tischler

Besonders passend: Die Feier fällt mit dem 250. Geburtstag vom Burgtheater zusammen. Stefan Bachmann, der künstlerische Direktor des Hauses, unterstrich in seinen Worten die enge Verbindung zwischen Bühne und Gastronomie, die bereits seit einem Vierteljahrhundert besteht. Zwei Häuser, zwei Jubiläen und das Gefühl, dass beides seit jeher zusammengehört.