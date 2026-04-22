AURA Social Club: Wiens neuer Wellbeing-Hotspot für Pilates & Balance

Für ein Pilates-Studio reicht es heute längst nicht mehr, nur schöne Reformers und ein stylishes Setting zu bieten, um wirklich aufzufallen. Genau hier setzt der AURA Social Club in der Doblhoffgasse 9 im 1. Bezirk an – ein Ort, der Wellness als ganzheitliches Erlebnis für Body und Mind versteht.

Der AURA Social Club ist alles – nur kein klassisches Pilates-Studio. Auf über 300 Quadratmetern entsteht im 1. Bezirk ein durchdachter Social Space, der Bewegung, Regeneration und medizinische Expertise unter einem ästhetischen Dach vereint. Das Interior? Soft Peach, clean, ruhig – und so instagrammable, dass man fast vergisst, warum man eigentlich da ist: um runterzukommen.

Von Burnout zur Vision

Hinter dem Konzept steht Gründerin Izabela Zurawik, die viele Jahre im Projektmanagement tätig war – bis sie an einen Punkt kam, an dem nichts mehr ging. Kurz vor dem Burnout entdeckte sie Pilates für sich. Nicht als Trend, sondern als Reset-Knopf im Alltag.

© AURA SOCIAL CLUB

„Es war mein Zen-Moment“, sagt sie heute. Pilates half ihr, Stress abzubauen, wieder in Verbindung mit ihrem Körper zu kommen und neue Energie zu finden. Genau dieses Gefühl wollte sie weitergeben – allerdings in einer Form, die über das klassische Studio hinausgeht.

Inspiriert von ihren Reisen wurde ihr schnell klar: Wien fehlt ein Ort, an dem Frauen nicht nur trainieren, sondern sich auch austauschen, abschalten und bewusst Zeit für sich nehmen können. Ein Space, der Bewegung mit echter mentaler Balance verbindet.

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Mehr als nur ein Workout

Der AURA Social Club versteht sich als Hybrid aus Studio, Retreat und Health Space. Neben Reformer- und Mat-Pilates werden auch Yoga, Sound Healing und Brazilian Sculpting Massagen angeboten. Ergänzt wird das Konzept durch in-house Ärzte für Ernährungsberatung – ein Ansatz, der Wellness ganzheitlich denkt.

Ein besonderes Highlight: Die neuen Red Light Mat Pilates Klassen. Dabei wird auf speziellen Rotlicht-Matten trainiert, die zusätzlich regenerative Prozesse im Körper unterstützen sollen. Die Philosophie dahinter ist klar: Der Körper soll nicht nur gefordert, sondern nachhaltig gestärkt werden – ohne Druck, ohne Überforderung, dafür mit spürbaren, langfristigen Ergebnissen.

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Pilates als Lebensgefühl

Für Izabela Zurawik ist Pilates weit mehr als Bewegung – es ist ein Lifestyle. Gerade in einer Zeit, in der viele Frauen unter Dauerstress stehen, beobachtet sie ein Umdenken: Weg von extremen Workouts, hin zu achtsamer Bewegung, die den Körper unterstützt, statt ihn auszupowern. Im AURA Social Club geht es deshalb nicht um Leistung, sondern um Balance. Nicht um höher, schneller, weiter – sondern um bewusste Bewegung und echte Regeneration.

Viele Kundinnen berichten schon nach kurzer Zeit von einem neuen Körpergefühl: stärker, stabiler, ausgeglichener – physisch wie mental.

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Die nächste Stufe: die AURA METHOD

Aktuell arbeitet Izabela Zurawik gemeinsam mit ihrem Team an der sogenannten AURA METHOD – einer eigens entwickelten Methode, die Bewegung und Entspannung kombiniert, um das Nervensystem gezielt zu regulieren. Der Fokus liegt auf nachhaltigen Ergebnissen, die den weiblichen Körper nicht überfordern, sondern langfristig stärken. Ein Ansatz, der perfekt den Zeitgeist trifft: Wellness als echte Selfcare, nicht als weiterer To-do-Punkt.

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Wiens neuer Wellbeing-Place to be

Mit seinem ganzheitlichen Ansatz ist der AURA Social Club weit mehr als nur ein weiterer Pilates-Hotspot. Er ist ein Ort für Community, Ruhe und bewusste Bewegung – und bringt definitiv frischen Wind in Wiens Wellness-Szene.