Beeinträchtigter Lenker flüchtete in Wien und wollte nicht aussteigen

Polizisten sicherten Fahrzeug mit Radklammer - Mann rief Rettung und verließ Auto erst dann

Ein durch Alkohol oder Drogen beeinträchtigter Lenker ist in der Nacht auf Donnerstag in Wien vor der Polizei geflüchtet, hat sich nach der Anhaltung geweigert auszusteigen und die Rettung gerufen. Erst dann verließ der 34-Jährige das Auto. Beamte stellten daraufhin mehr als 100 Gramm synthetische Drogen, Suchtgiftutensilien, Waagen, Mobiltelefone sowie Datenträger sicher. Der Mann wurde wegen des Verdachts des Suchtgifthandels und Verwaltungsübertretungen festgenommen.

Der Vorfall geschah in den frühen Morgenstunden, als Beamte der Polizeiinspektion Albert-Schweitzer-Gasse in Wien-Penzing den Mann in seinem geparkten Auto im Bezirk Rudolfsheim-Fünfhaus kontrollieren wollten. Der Lenker fuhr jedoch los, berichtete Polizeisprecher Markus Dittrich. Das Fahrzeug wurde schließlich im Bereich der Schönbrunner Straße in Meidling durch weitere Kräfte des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus und der Landesverkehrsabteilung Wien angehalten.

Alkomat und Amtsarzt verweigert

Der Lenker war laut Polizeisprecher Markus Dittrich unkooperativ, öffnete das Seitenfenster nur wenige Zentimeter und händigte den Zulassungsschein und einen Not-Pass aus. Außerdem filmte er die Amtshandlung mit seinem Handy. Es stellte sich heraus, dass dem Mann die Lenkberechtigung bereits entzogen worden war. Da er offenbar durch Alkohol oder Suchtmittel beeinträchtigt war, wurde er zu einem Alkomattest sowie zu einer Untersuchung durch einen Amtsarzt aufgefordert. Beides verweigerte der 34-Jährige.

Auch an einer technischen Kontrolle seines Fahrzeugs wirkte der Mann nicht mit. Das Fahrzeug hatte unter anderem einen platten Vorderreifen. Da der Lenker trotz Untersagung der Weiterfahrt sein Fahrzeug nicht verlassen wollte, wurde dieses mit einer Radklammer gesichert. Im Zuge der Amtshandlung verschlechterte sich der Gesundheitszustand des Mannes, weshalb er die Rettung verständigte. Als die Sanitäter eintrafen, verließ er schließlich das Fahrzeug und ließ sich versorgen. Er wurde nach der Festnahme in ein Spital gebracht und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien schließlich auf freiem Fuß angezeigt.