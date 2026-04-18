Wetter-Sturz: Heftige Gewitter im Anmarsch

Wetter-Warnung für Teile Österreichs: Hier kann es krachen.

Heute Nachmittag ist es verbreitet recht sonnig, dazu zeigen sich aber einige Quellwolken. Die Schauerneigung bleibt dabei durchwegs gering. Der Wind weht schwach bis mäßig und kommt meist aus nördlichen Richtungen. Die Tageshöchsttemperaturen bewegen sich zwischen 16 und 23 Grad.

Kaltfront

Besonders im Südosten und äußersten Osten Österreichs gibt es am Sonntag zunächst einige Sonnenfenster. Von Nordwesten her treffen bereits ab dem Vormittag immer dichtere Wolken ein und Regenschauer ein, die örtlich sogar gewittrig sein können. Spätestens bis zum Abend erreichen diese auch das südliche Burgenland und die Südoststeiermark. Der Wind dreht auf West bis Nordwest und frischt vor allem im Alpenvorland und im Donauraum teils mäßig auf. Im Vorfeld von Gewitterzellen sind auch Starkwindböen möglich. Frühtemperaturen 3 bis 12 Grad, Tageshöchsttemperaturen 14 bis 23 Grad.

Unter Tiefdruckeinfluss liegt der Ostalpenraum am Montag in einer nordwestlichen Strömung mit meist dichter, zumindest veränderlicher Bewölkung. Verbreitet regnet es, zumeist schauerartig. Im Tagesverlauf verlagert sich der Niederschlagsschwerpunkt vom Westen und Norden an die Alpensüdseite. Dabei sind überall sonnige Phasen mit unterschiedlicher Dauer zu erwarten. Vor allem im Norden und Osten bläst lebhafter Nordwestwind. Frühtemperaturen 2 bis 11 Grad, Tageshöchsttemperaturen 12 bis 19 Grad, mit den höchsten Werten im Südosten.