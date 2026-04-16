Verrückter Gartentrend: Warum plötzlich alle Schafwolle im Garten verteilen

Schafwolle im Garten? Klingt ungewöhnlich, ist aber der neueste Trend unter Hobby-Gärtner:innen. Warum das Naturmaterial Pflanzen schützt, düngt und sogar beim Gießen hilft.

Was früher nach Bastelmaterial klang, ist jetzt plötzlich der neue Star im Beet: Schafwolle. Während viele Hobby-Gärtner:innen gerade ihre Beete vorbereiten, Pflanzen setzen und den Garten aus dem Winterschlaf holen, taucht ein Trend auf, der auf den ersten Blick etwas überraschend wirkt. Aber genau dieser natürliche Helfer hat es in sich.

Vom Schaf direkt in den Garten

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Klassische Gartenprobleme kennen Sie sicher: wechselhaftes Wetter, feuchte Böden, Schnecken, die sich über junge Pflanzen hermachen. Die üblichen Tricks? Kaffeesatz, Eierschalen, chemische Mittel. Und dann kommt plötzlich Schafwolle ins Spiel. Was erstmal ungewöhnlich klingt, ist unter Gartenprofis längst kein Geheimtipp mehr. Schafwolle ist ein echtes Multitalent und das komplett natürlich.

Das alles kann Schafwolle in Ihrem Garten

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Einer der größten Vorteile: Schafwolle wirkt wie eine natürliche Barriere. Das enthaltene Lanolin (also Wollfett) schreckt Schnecken ab. Und zwar deutlich effektiver als viele klassische Hausmittel. Schafwolle kann aber noch mehr als nur schützen. Im Boden zersetzt sie sich langsam und gibt dabei kontinuierlich Nährstoffe ab. Sie wirkt also wie ein natürlicher Langzeitdünger, ganz ohne Chemie. Ihre Pflanzen werden also nicht nur geschützt, sondern gleichzeitig auch versorgt.

Mulch, Feuchtigkeitsspeicher und Temperatur-Regler

Als Mulchschicht eingesetzt, bringt Schafwolle gleich mehrere Vorteile:

schützt den Boden vor Austrocknung

hält Unkraut in Schach

speichert Feuchtigkeit

Und noch besser:Sie wirkt wie ein natürlicher Temperaturausgleich.

Im Frühjahr schützt sie vor Kälte

Im Sommer verhindert sie Überhitzung

Weniger gießen, mehr wachsen

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Ein besonders praktischer Effekt: Schafwolle funktioniert wie ein Schwamm.

Sie nimmt Wasser auf und gibt es nach und nach wieder ab.

Gerade in trockenen Phasen bleibt der Boden dadurch länger feucht.

Und jetzt kommt der nächste Pluspunkt: Schafwolle ist überraschend günstig. Für wenige Euro bekommen Sie das Material: online oder direkt bei regionalen Landwirten.