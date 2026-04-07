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Wein, Sonne & Frühling: Das Weinviertel ruft – dieses Wochenende!
© Weinviertel Tourismus

Purer (Wein-)Genuss

Wein, Sonne & Frühling: Das Weinviertel ruft – dieses Wochenende!

07.04.26, 12:11
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Endlich Frühling – und das Weinviertel feiert mit! Am 11. und 12. April 2026 öffnen gleich 250 Weingüter ihre Türen und laden zur großen Weintour ein.  

Frische Jahrgänge, gute Stimmung und der typische Weinviertel DAC – ein Grüner Veltliner mit unverwechselbar pfeffriger Note – warten auf Besucher.

30 Euro – und die ganze Region gehört einem

Wein, Sonne & Frühling: Das Weinviertel ruft – dieses Wochenende!
© Weinviertel Tourismus/Sophie Menegaldo

Mit dem Weintour-Band ab 30 Euro (im Vorverkauf) kann man sich entspannt durch die Region kosten, neue Lieblingsweine entdecken und direkt beim Winzer einkaufen. Das Beste: Zehn kostenlose Shuttle-Busse kutschieren einem bequem von Ort zu Ort – ganz ohne Stress, ganz ohne Planung. Einfach einsteigen und genießen!

Frühling, Wein und gute Laune – was will man mehr?

Blühende Obstbäume, erste warme Frühlingstage und dazu ein Glas Grüner Veltliner in der Hand – klingt nach dem perfekten Wochenende! Also: Freunde schnappen, Weintour-Band sichern und ab ins Weinviertel! Alle Infos und Tickets gibt es auf www.weinviertel.at/weintour-band. Prost!

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