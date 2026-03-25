Gift-Alarm in NÖ: Spielplätze und Straßen verseucht

Greenpeace hat in gleich drei Gemeinden eine massive Asbestbelastung entdeckt – auf Spielplätzen, bei Freizeitanlagen und im Straßenbereich. Experten schlagen Alarm!

In Wiener Neustadt wurde ein Spielplatz sofort gesperrt, nachdem starke Asbestbelastung festgestellt wurde. In Kirchschlag fand man das Krebsgift bei einer Bocciabahn und im Straßenbankett – die Freizeitanlage wurde geschlossen, das Straßenbankett abgebaggert. In Krumbach enthielten Materialproben zwischen fünf und 20 Prozent Asbest!

"Definitiv ein Gesundheitsproblem"

Umweltmediziner Hans-Peter Hutter von der Medizinischen Universität Wien lässt keinen Zweifel: "Definitiv ein Gesundheitsproblem – überall dort, wo es künstlich ausgebracht wurde, müssen Maßnahmen ergriffen werden." Gleichzeitig warnt er vor überhasteten Aktionen: Ohne Nasskehrung könnten bei der Sanierung gefährlich viele Fasern freigesetzt werden.

Land reagiert mit Sofortmaßnahmen

Das belastete Material dürfte aus dem bereits behördlich geschlossenen Steinbruch Pilgersdorf im Burgenland stammen – wo die Causa ihren Ausgang nahm. Greenpeace-Experte Stefan Stadler ist überzeugt: Die bisherigen Funde seien "nur die Spitze des Eisbergs."

Das Land NÖ reagierte mit Sofortmaßnahmen, eine Expertengruppe weitet die Luftmessungen aus. Bei Trockenheit können Asbestfasern aufgewirbelt und eingeatmet werden – mit krebserregendem Risiko.Die bange Frage bleibt: Wohin wurde das verseuchte Material noch geliefert?