Roger Federer
Roger Federer (44) ist jetzt Milliardär

12.03.26, 13:39
Auf dem Platz war er der König der Eleganz, jetzt ist er der Kaiser der Konten! 

Dass Roger Federer (44) nach seinem emotionalen Karriere-Ende 2022 nicht am Hungertuch nagen muss, war jedem Fan klar. Doch jetzt ist es amtlich: Der „Maestro“ spielt finanziell in der absoluten Champions League.

Federer ist jetzt offizieller Dollar-Milliardär

Wie das renommierte „Forbes“-Magazin berichtet, hat der Schweizer die magische Grenze durchbrochen. Sein geschätztes Vermögen: Wahnsinnige 1,1 Milliarden US-Dollar! Damit steigt Federer in einen Elite-Zirkel auf, in dem die Luft extrem dünn ist. Damit ist der 44-Jährige erst der siebte Sportler nach LeBron James, Tiger Woods, Phil Mickelson, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi und Floyd Mayweather, der ein Vermögen von mehr als einer Milliarde Dollar hat. 

Reicher als die Weltstars?

Irre: Mit seinen 1,1 Milliarden liegt „König Roger“ nun gleichauf mit US-Comedy-Legende Jerry Seinfeld. Während andere Ex-Profis Golf spielen oder Yachten kaufen, lässt Federer sein Imperium (u.a. Anteile an der Schuhmarke „On“, Mega-Deals mit Uniqlo und Rolex) für sich arbeiten. Angeführt wird die Liste übrigens von Elon Musk. Dahinter kommen die beiden Google-Gründer Larry Page und Sergey Brin.

