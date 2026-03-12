Sprint-Showdown! Russell und Wolff zittern vor Ferrari!

Nach dem Auftakt in Melbourne wartet in Shanghai der zweite Formel-1-GP nach der Regelrevolution. Mercedes will die Führung behaupten, während Ferrari den harten Kampf gegen Russell ankündigt.

Die Formel 1 gastiert am Wochenende in Shanghai zum zweiten Grand Prix nach der grossen Regel-Revolution. Mercedes und der aktuelle Tabellenführer George Russell wollen ihre Vormachtstellung am Sonntag (8.00 Uhr MEZ/live ORF 1 & Sport24-Liveticker) behaupten. Teamchef Toto Wolff blickt trotz der Dominanz im ersten Qualifying optimistisch auf den Prozess der Regeloptimierung, warnt aber gleichzeitig vor der Konkurrenz. Im ersten Rennen konnte Ferrari zumindest phasenweise mithalten, während andere Teams ihr Potenzial noch versteckt hielten.

Herausforderung durch das Sprint-Wochenende

In Shanghai wartet das erste Sprintrennen der Saison am Samstag (4.00 Uhr MEZ/live ORF 1 & Sport24-Liveticker) auf die Piloten. Das bedeutet wenig Vorbereitungszeit, da das freie Training am Freitag (4.30 Uhr MEZ/live ORF 1 & Sport24-Liveticker) auf nur eine Stunde verkürzt wird. Ferrari-Teamchef Fred Vasseur stellt sich bei kühlen 15 Grad auf eine komplett neue Übung ein. Rekordsieger Lewis Hamilton, der im Vorjahr den Sprint in China für sich entschied, hofft nach einer sieglosen Saison auf die Trendwende.

Verstappen kritisiert Regeln und plant Zukunft

Weltmeister Max Verstappen im Red Bull kämpft aktuell mit der sportlichen Rolle als vierte Kraft und fordert lautstark Verbesserungen am Reglement. Der 28-Jährige betont zwar, die Formel 1 nicht verlassen zu wollen, wünscht sich aber deutlich mehr Spass im Cockpit. Seine Zukunft sieht er zunehmend im Langstrecken-Sport, wo er bereits im Mai gemeinsam mit dem Tiroler Lucas Auer beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring in einem Mercedes an den Start gehen wird.

Fokus auf den WM-Kampf in China

Trotz der Favoritenrolle bleibt George Russell am Boden und erwartet für den Rest der Saison einen engen Zweikampf mit Ferrari. Charles Leclerc hatte ihm bereits in Melbourne ein packendes Duell geliefert. Während Mercedes die Vormachtstellung verteidigen will, hoffen McLaren und Red Bull auf eine massive Steigerung, um wieder in den Kampf um das Podium eingreifen zu können.