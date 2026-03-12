Tribünen-Party! Valverde-Hattrick lässt Alaba & Co. komplett ausflippen

Das Bernabéu bebte – und nicht nur auf dem Rasen. Während Real Madrid Manchester City mit einem spektakulären 3:0 auseinander nahm, spielte sich auf der Tribüne eine zweite Show ab. Mittendrin: David Alaba und Kylian Mbappé, die beim Gala-Auftritt von Federico Valverde völlig ausrasteten.

Der große Mann des Champions-League-Abends hieß eindeutig Federico Valverde. Der Uruguayer lieferte im Achtelfinal-Hinspiel eine Vorstellung, die selbst im erfolgsverwöhnten Madrid für Staunen sorgte. Drei Tore gegen das Manchester City von Pep Guardiola – und besonders sein dritter Treffer kurz vor der Pause ließ das Stadion explodieren. Nach einem feinen Lupfer nahm Valverde den Ball noch einmal elegant mit und schob eiskalt zum 3:0 ein. Das Bernabéu im Ausnahmezustand.

Alaba und Co. feiern VIP-Party

Während die Fans auf den Rängen tobten, ging auch im VIP-Bereich die Post ab. Dort verfolgte der verletzte ÖFB-Star David Alaba das Spiel gemeinsam mit mehreren Teamkollegen. Als Valverde seine große Show startete, hielt es den Verteidiger längst nicht mehr auf seinem Sitz. Alaba sprang auf, riss die Arme hoch und feierte jeden Treffer seines Kollegen mit einem breiten Grinsen.

Neben ihm ließ sich auch Kylian Mbappé von der Euphorie anstecken. Beim dritten Treffer drehte der französische Superstar völlig durch, sprang sogar auf einen Stuhl und jubelte ausgelassen Richtung Spielfeld. Jude Bellingham konnte nur staunen, verbeugte sich auf der Tribüne fast ehrfürchtig vor der Gala seines Teamkollegen.

Valverde-Mentor ganz stolz

Dass Valverde überhaupt zu dieser Größe in Madrid wachsen konnte, daran erinnerte sich an diesem Abend auch ein ganz besonderer Zuschauer. Real-Legende Zinedine Zidane verfolgte die Partie ebenfalls im Bernabéu. Der ehemalige Trainer war es schließlich, der dem Uruguayer 2019 erstmals voll vertraute und ihm den Weg zum Stammspieler ebnete.

Wie stolz Zidane an diesem Abend gewesen sein muss, konnte man sich gut vorstellen. Denn Valverde schrieb gegen Manchester City ein kleines Stück Real-Geschichte. Mit seinem Dreierpack verdoppelte er seine gesamte Champions-League-Torausbeute auf einen Schlag – zuvor hatte er in 75 Spielen lediglich drei Treffer erzielt.

Auch Thibaut Courtois trug seinen Teil zum Real-Fest bei. Der belgische Keeper bereitete Valverdes ersten Treffer mit einem weiten Abschlag vor – bereits sein dritter Assist in der Königsklasse. Am Ende blieb ein Abend, der im Bernabéu noch lange Gesprächsthema sein wird: Valverde mit Hattrick, Real mit einer Gala-Vorstellung – und auf der Tribüne Stars wie Alaba und Mbappé, die bei dieser Show genauso ausrasteten wie die Fans.