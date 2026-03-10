Alles zu oe24VIP
Mathias Lauda (45) warnt die F1-Konkurrenz
Nach Mercedes-Gala

Mathias Lauda (45) warnt die F1-Konkurrenz

10.03.26, 11:35
Das neue Elektro-Zeitalter der Formel 1 sorgt für ordentlich Zündstoff! Während die Fahrer noch mit der komplexen Technik kämpfen, fällen die Experten ihr erstes hartes Urteil.  

Allen voran: Mathias Lauda (45), Sohn unserer unvergessenen Legende Niki Lauda! Für den ServusTV-Experten ist die Sache nach dem Saisonauftakt in Melbourne klar: Der Silberpfeil ist das Maß aller Dinge. „Das Grundpaket von Mercedes ist das absolut Beste“, analysiert Lauda. Seine bittere Prognose für Max Verstappen & Co.: „Sie haben jetzt schon einen Riesenvorsprung und den einzuholen wird nicht leicht sein. Mercedes ist auf jeder Strecke Favorit!“

Der Ferrari-Schock beim Start

Besonders die Power der Roten beim Losfahren hat Lauda beeindruckt. Charles Leclerc und Lewis Hamilton katapultieren sich förmlich weg! Lauda warnt: „Beide Ferraris starten richtig gut. Wenn die immer so starten, sind sie nach Kurve 1 immer auf Platz 1. Dann wird das Qualifying für sie fast egal!“

Fahrer am Limit: „Wie in der Schule“

Die neuen Power-Akkus und Knöpfchen-Spiele im Cockpit überfordern selbst die Superstars. Lauda erklärt das Chaos: „Es ist sehr komplex, die Fahrer lernen immer noch, wie man das alles bedient. Das geht nicht von heute auf morgen!“ Aber er macht Hoffnung: „Ich finde die neue Technologie extrem spannend. Über die Saison wird das Feld deutlich enger zusammenrücken.“

