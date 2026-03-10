Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Ski Alpin
Nächster Rücktritt schockt ÖSV-Damen
© Gepa

Nach 100 Rennen

Nächster Rücktritt schockt ÖSV-Damen

10.03.26, 12:02
Teilen

Nach 13 Jahren im Weltcup zieht unsere Speed-Lady den Schlussstrich. 

Unvergessen: 2013 schockte die damals 18-Jährige die Ski-Welt, raste in Levi mit Startnummer 53 sensationell auf Platz 4. Doch dann kam das bittere Pech: Gleich zwei Kreuzbandrisse innerhalb eines Jahres bremsten die Kämpferin aus.

Ihr größter Triumph

Christina Ager gab nie auf, quälte sich durch die Reha und belohnte sich in der Abfahrt von Cortina d’Ampezzo (Italien) mit Platz 3. Ihr emotionalster Moment! Ager sagt heute: „Der Skisport hat mich gelehrt, nach Rückschlägen immer wieder aufzustehen.“ 2015 wechselte sie zu den Speed-Disziplinen Abfahrt und Super-G. In der Abfahrt erreichte sie in Cortina d’Ampezzo (ITA) den dritten Platz im Weltcup. Im Europacup triumphierte sie zehnmal und fuhr 22-mal auf das Podest.  

Tank ist leer

Warum jetzt Schluss ist: Nach exakt 100 Weltcup-Starts spürt die Abfahrts-Spezialistin: Der Tank ist leer! „Nun ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um ein neues Kapitel aufzuschlagen“, so Ager dankbar Richtung Familie und Trainer.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen