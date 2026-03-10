Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Motorsport-News F1-Wertungen F1-Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Motorsport-News
Mick Schumacher (26) ist emotionaler Star beim Trump-GP
© Getty

In Washington

Mick Schumacher (26) ist emotionaler Star beim Trump-GP

10.03.26, 10:58
Teilen

Was für eine Wahnsinns-Story für alle Motorsport-Fans.  

Mick Schumacher (26), der in der US-IndyCar-Serie gerade voll durchstartet, steht vor dem emotionalsten Rennen seiner Karriere. Er darf beim historischen „Freedom 250 Grand Prix“ in Washington D.C. an den Start gehen – einem Spektakel, das US-Präsident Donald Trump persönlich per Dekret („American Greatness“) befohlen hat!

Mick Schumacher (26) ist emotionaler Star beim Trump-GP
© IndyCar.com

Schumi-Sohn ist Fan-Liebling

Mick ist in Amerika endlich angekommen. Aktuell belegt er einen bärenstarken 6. Platz in der Gesamtwertung. In seinem Team „Rahal Letterman Lanigan Racing“ ist er der neue Liebling. Besonders auf engen Stadtkursen gilt Mick als echte Gefahr für die US-Stars. Ein Sieg in Washington vor dem Weißen Haus? Das wäre der ultimative Ritterschlag!

Rennen der Superlative – für Fans GRATIS!

Mick Schumacher (26) ist emotionaler Star beim Trump-GP
© IndyCar.com

Am 22. und 23. August 2026 bebt die Hauptstadt zum 250. Geburtstag der USA. Das Beste: Das Rennen rund um die National Mall ist für alle Zuschauer kostenlos! Die Siegerehrung findet direkt vor dem gigantischen Washington Monument statt.

Highspeed-Sightseeing mit 350 km/h

Die Strecke ist 2,7 Kilometer pure Gänsehaut: Start auf der Pennsylvania Avenue, dann mit Vollgas vorbei am Smithsonian Museum und dem Nationalarchiv. Indy-Legende Josef Newgarden schwärmt: „Mitten durch das Herz der amerikanischen Geschichte zu fahren, wird extrem kraftvoll sein.“ Mit dem offiziellen Logo (IndyCar vor der Kapitol-Kuppel) ist klar: Dieser GP ist eine patriotische Machtdemonstration.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen