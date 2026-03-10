Mick Schumacher (26) ist emotionaler Star beim Trump-GP

Was für eine Wahnsinns-Story für alle Motorsport-Fans.

Mick Schumacher (26), der in der US-IndyCar-Serie gerade voll durchstartet, steht vor dem emotionalsten Rennen seiner Karriere. Er darf beim historischen „Freedom 250 Grand Prix“ in Washington D.C. an den Start gehen – einem Spektakel, das US-Präsident Donald Trump persönlich per Dekret („American Greatness“) befohlen hat!

© IndyCar.com

Schumi-Sohn ist Fan-Liebling

Mick ist in Amerika endlich angekommen. Aktuell belegt er einen bärenstarken 6. Platz in der Gesamtwertung. In seinem Team „Rahal Letterman Lanigan Racing“ ist er der neue Liebling. Besonders auf engen Stadtkursen gilt Mick als echte Gefahr für die US-Stars. Ein Sieg in Washington vor dem Weißen Haus? Das wäre der ultimative Ritterschlag!

Rennen der Superlative – für Fans GRATIS!

© IndyCar.com

Am 22. und 23. August 2026 bebt die Hauptstadt zum 250. Geburtstag der USA. Das Beste: Das Rennen rund um die National Mall ist für alle Zuschauer kostenlos! Die Siegerehrung findet direkt vor dem gigantischen Washington Monument statt.

Highspeed-Sightseeing mit 350 km/h

Die Strecke ist 2,7 Kilometer pure Gänsehaut: Start auf der Pennsylvania Avenue, dann mit Vollgas vorbei am Smithsonian Museum und dem Nationalarchiv. Indy-Legende Josef Newgarden schwärmt: „Mitten durch das Herz der amerikanischen Geschichte zu fahren, wird extrem kraftvoll sein.“ Mit dem offiziellen Logo (IndyCar vor der Kapitol-Kuppel) ist klar: Dieser GP ist eine patriotische Machtdemonstration.