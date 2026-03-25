Windrad-Krieg in Traismauer: Bürger kämpfen gegen 260-Meter-Riesen im Wald

Neuer Anlauf, alter Streit! Im Bezirk St. Pölten tobt ein erbitterter Kampf um acht geplante Windräder am Seelackenberg – und die Bürger laufen Sturm!

Die W.E.B Windenergie will im Waldgebiet acht Windräder mit einer Gesamtleistung von 56 Megawatt errichten. Die Dimensionen sind gewaltig: Jedes einzelne Windrad misst mitsamt Flügeln satte 260 Meter in die Höhe!

"3 Gemeinden – 1 Ziel": Bereits 20216 war Bevölkerung dagegen

In diesem Waldgebiet am Seelackenberg sollen die acht Windräder errichtet werden. © ORF

Die Bürgerinitiative „3 Gemeinden – 1 Ziel" läuft dagegen Sturm – nicht gegen Windkraft generell, sondern gegen den Standort. Sprecher Alexander Aicher macht klar: Hier geht es um einen schützenswerten Wald mit Feuchtgebieten und europaweit geschützten Tierarten – darunter der Rotmilan. Sogar Birdlife stufe das Gebiet als "höchst schützenswert" ein. Bereits 2016 sprach sich die Bevölkerung per Volksbefragung mehrheitlich gegen Windräder aus.

Gebiet eigentlich als Windkraftzone ausgewiesen

Projektentwickler Arnold Kainz von der W.E.B kontert: Das Gebiet sei im Raumordnungsprogramm offiziell als Windkraftzone ausgewiesen, liege weit genug von Ortschaften entfernt und sei kein Naturwald, sondern „alter Wirtschaftswald“. Gerodete Flächen sollen später wieder aufgeforstet werden, so Kainz.

Jetzt wird das Volk entscheiden

Jetzt ist die Stadtgemeinde Traismauer am Zug – eine Umwidmung ist nötig, zusätzlich braucht man die Zustimmung aus Herzogenburg. Doch zuerst soll das Volk entscheiden: Eine neue Volksbefragung ist geplant!