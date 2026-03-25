Österreichs Schnee-Karte: Wo es jetzt am meisten schneit

Zum Start in den Freitagmorgen zeigt sich Österreich winterlich: Eine aktuelle Karte verrät, wo der Schneefall besonders intensiv ausfällt.

Nach den ersten Frühlingsgefühlen meldet sich der Winter jetzt mit voller Wucht zurück. Statt Sonne und milden Temperaturen sorgt eine neue Wetterlage für einen kräftigen Schneefall im ganzen Land. Eine aktuelle Karte zeigt, wo es jetzt besonders heftig wird.

Osten mit Spitzenwerten

Die Karte zeigt im Osten die höchsten Schneemengen: Hier sind stellenweise bis zu 20 mm Niederschlag pro Stunde möglich – das entspricht kräftigem Dauer-Schneefall. Besonders im Nordosten stechen dunkle Bereiche hervor, die für die intensivsten Schneezonen stehen.

Auch im östlichen Flachland fällt verbreitet zwischen 5 und 15 mm, was für ordentlich Neuschnee sorgt.

© GeoSphere Austria

Schnee zieht sich durchs ganze Land

Ein durchgehendes Schneefeld zieht sich quer durchs Land. Von Vorarlberg bis ins Burgenland fällt Schnee – allerdings mit stark unterschiedlicher Intensität. In vielen Regionen liegen die Werte im Bereich von 1 bis 5 mm, also leichter bis mäßiger Schneefall.

Westen bleibt deutlich schwächer

Im Westen zeigt sich ein ganz anderes Bild: Hier sind meist nur 0,1 bis 1 mm Niederschlag zu sehen. Das bedeutet: Schnee fällt zwar, bleibt aber deutlich schwächer und weniger ergiebig als im Osten. Die Karte macht deutlich: Während der Osten im Schnee versinkt, bleibt es im Westen vergleichsweise ruhig – ein Wintereinbruch mit klarer Zweiteilung.