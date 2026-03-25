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Österreich drohen jetzt Orkanböen
© getty (Symbolbild)

Achtung

Österreich drohen jetzt Orkanböen

25.03.26, 09:24
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Das Wetter schlägt um und es wir richtig ungemütlich. Auch Vorsicht ist angesagt. 

Begleitet wird der Wintereinbruch in Österreich von kräftigem Nord- bis Nordwestwind.

Sturmböen oder orkanartige Böen 

Besonders am Alpenostrand und in exponierten Föhnlagen muss am Donnerstag mit schweren Sturmböen oder sogar orkanartigen Böen gerechnet werden. Am Freitag schneit es im Nordstau und im Osten zeitweise weiter, während der Wind erst gegen Abend allmählich nachlässt.

Zögerliche Besserung am Freitag

Am Freitag bleibt es verbreitet dicht bewölkt, der Niederschlag lässt jedoch im Tagesverlauf zögerlich nach. Die Temperaturen bleiben niedrig und die Schneefallgrenze steigt nur leicht an. In prädestinierten Lagen treten weiterhin schwere Sturmböen auf, bevor sich die Wetterlage zum Wochenende hin langsam beruhigt.

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