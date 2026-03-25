In DIESEN Bundesländer herrscht Alarmstufe-Rot

Nach dem wärmsten Tag des Jahres mit bis zu 20 Grad steht Österreich ein massiver Wettersturz bevor. In acht von neun Bundesländern wird vor schweren Orkanböen und heftigem Schneefall gewarnt.

Der Mittwoch startet noch ruhig und mild, doch im Tagesverlauf zieht von Westen her ein Sturm auf, der dichte Wolken und Regen bringt. In der Nacht folgt der große Temperatursturz, der weite Teile des Landes in eine Winterlandschaft verwandelt.

Warnstufen in fast ganz Österreich

Die UBIMET-Unwetterzentrale hat bereits entsprechende Warnungen herausgegeben. In Niederösterreich, Wien und dem Burgenland gilt Warnstufe Orange für Wind. Noch brisanter ist die Lage in der Steiermark, Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg: Hier wurde für Donnerstag die Warnstufe Rot wegen starken Schneefalls ausgerufen. Einzig in Kärnten gibt es derzeit keine offiziellen Unwetter-Warnungen.

Bis zu 60 Zentimeter Neuschnee

In höheren Lagen werden bis zu 60 Zentimeter Neuschnee erwartet, auf den Bergen sogar noch mehr. Die Schneefallgrenze pendelt laut Prognose zwischen 300 und 500 Metern, sodass es bis in die Täler weiß wird. Selbst in den westlichen Bezirken Wiens könnten sich ein paar Zentimeter Schnee ausgehen, wobei hier noch genauere Modelle im Tagesverlauf abgewartet werden.