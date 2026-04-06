Familienzuwachs bei Klum & Kaulitz: Heidi adoptiert sechs Monate alten Fritz

Mitten im geschäftigen Drehalltag in Los Angeles hat das Schicksal bei Heidi Klum und Tom Kaulitz zugeschlagen.

Was als gewöhnlicher Arbeitstag im Filmstudio begann, endete für Heidi Klum (52) mit einer hochemotionalen Entscheidung. Über ihre sozialen Kanäle lüftete das Topmodel nun das Geheimnis um einen Familienzuwachs, der zwar nicht geplant, aber schlussendlich unvermeidbar war. Ein kleiner, struppiger „Flauschball“ hat das Herz der vierfachen Mutter im Sturm erobert und die Villa in den Hollywood Hills im Handumdrehen auf den Kopf gestellt.

Mehr lesen:

Ein Findelkind namens Fritz

Direkt neben Heidis aktuellem Drehort wurde ein temporärer Adoptionsstand aufgebaut – eine letzte Chance für über 50 Seelen, ein neues Zuhause zu finden. Während die meisten Schützlinge im Laufe des Tages vermittelt wurden, blieb einer einsam zurück. „Dieser kleine, struppige Flauschball saß immer noch in seinem Käfig“, schilderte die 52-Jährige sichtlich gerührt.

Das neue Familienmitglied hört auf den Namen Fritz und besticht durch ein Gesicht, dem man schwerlich widerstehen kann. Doch die Entscheidung zur Adoption war keineswegs ein einstimmiger Durchmarsch im Hause Klum-Kaulitz.





Überzeugungsarbeit bei Ehemann Tom

Während Heidi sofort Feuer und Flamme für den kleinen Fritz war, zeigte sich Ehemann Tom Kaulitz (36) anfangs skeptisch. Das Model gestand offen, dass sie bei ihrem Gatten erst ordentlich Überzeugungsarbeit leisten musste: „Ich musste meinen Mann erst ein wenig überzeugen, denn ich weiß, dass er recht hat … Aber ich konnte ihn einfach nicht zurücklassen.“

Heidi Klum und ihr jüngstes Familienmitglied "Fritz". © Instagram

Offenbar siegte am Ende Heidis weiches Herz über Toms rationale Bedenken. Mit diesem Zuwachs beweist die „Model-Mama“ einmal mehr ihr Engagement für Tiere in Not und schenkt Fritz ein Leben im Luxus, das weit über seinen trostlosen Käfig am Straßenrand hinausgeht. Man darf gespannt sein, wie sich der kleine Wirbelwind in den turbulenten Alltag der Klum-Dynastie einfügt – das erste Video lässt jedenfalls vermuten: Wer so süß in die Kamera blickt, hat bald das gesamte Rudel fest im Griff.