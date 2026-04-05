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Das sollten Sie in der Woche vom 6. April bis 12. April laut Mondkalender tun
© Getty Images

KW 15

Das sollten Sie in der Woche vom 6. April bis 12. April laut Mondkalender tun

05.04.26, 07:00
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Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben. 

Ihr wöchentlicher Mondkalender: 06.04. - 12.04.

Montag - 06. April 2026

  • Mond nimmt ab
  • Skorpion

Zimmer- und Kübelpflanzen freuen sich über Wasser. Beckenbodengymnastik ist an Skorpion effizient. Heute ist ein guter Tag, um Brennnesseln zu sammeln.

Dienstag – 07. April 2026

  • Mond nimmt ab
  • Schütze

Cellulite ist kein Schicksal, sondern eingelagertes tierisches Eiweiß. Man kann sie nicht wegtrainieren, aber loswerden, indem man auf Milchprodukte verzichtet.

Mittwoch – 08. April 2026

  • Mond nimmt ab
  • Schütze

Obsttage fallen uns im Frühjahr etwas leichter. Wenn die Handmitte wehtut, hilft eine leichte Massage. Am Abend bekommt Joghurt nicht gut.

Donnerstag – 09. April 2026

  • Mond nimmt ab
  • Steinbock

Steinbock steht bis Juli im abnehmenden Mond; eine optimale Zeit, um auf das Knochensystem zu achten. Steinbock regiert auch die Wirbelsäule.

Freitag – 10. April 2026

  • Mond nimmt ab
  • Steinbock

Mani- und Pediküre sollten heute nicht übersehen werden. Reinigungsmilch oder Peelings wirken gut. Rote Säfte verbessern das Blutbild.

Samstag – 11. April 2026

  • Mond nimmt ab
  • Steinbock

Bei langen Flugreisen zwischendurch aufstehen. Knie nicht überlasten, aber leichte Gymnastik machen. Gesichtsreinigung sollte mit kaltem Wasser beendet werden.

Sonntag – 12. April 2026

  • Mond nimmt ab
  • Wassermann

Heute sollte die Wohnung auf Vordermann gebracht werden. Es fällt leichter und bleibt auch länger sauber. Besonders Glasflächen!

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