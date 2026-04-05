Das sollten Sie in der Woche vom 6. April bis 12. April laut Mondkalender tun

Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.

Ihr wöchentlicher Mondkalender: 06.04. - 12.04.

Montag - 06. April 2026

Mond nimmt ab

Skorpion

Zimmer- und Kübelpflanzen freuen sich über Wasser. Beckenbodengymnastik ist an Skorpion effizient. Heute ist ein guter Tag, um Brennnesseln zu sammeln.

Dienstag – 07. April 2026

Mond nimmt ab

Schütze

Cellulite ist kein Schicksal, sondern eingelagertes tierisches Eiweiß. Man kann sie nicht wegtrainieren, aber loswerden, indem man auf Milchprodukte verzichtet.

Mittwoch – 08. April 2026

Mond nimmt ab

Schütze

Obsttage fallen uns im Frühjahr etwas leichter. Wenn die Handmitte wehtut, hilft eine leichte Massage. Am Abend bekommt Joghurt nicht gut.

Donnerstag – 09. April 2026

Mond nimmt ab

Steinbock

Steinbock steht bis Juli im abnehmenden Mond; eine optimale Zeit, um auf das Knochensystem zu achten. Steinbock regiert auch die Wirbelsäule.

Freitag – 10. April 2026

Mond nimmt ab

Steinbock

Mani- und Pediküre sollten heute nicht übersehen werden. Reinigungsmilch oder Peelings wirken gut. Rote Säfte verbessern das Blutbild.

Samstag – 11. April 2026

Mond nimmt ab

Steinbock

Bei langen Flugreisen zwischendurch aufstehen. Knie nicht überlasten, aber leichte Gymnastik machen. Gesichtsreinigung sollte mit kaltem Wasser beendet werden.

Sonntag – 12. April 2026

Mond nimmt ab

Wassermann

Heute sollte die Wohnung auf Vordermann gebracht werden. Es fällt leichter und bleibt auch länger sauber. Besonders Glasflächen!