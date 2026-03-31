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Tiger Woods
© getty

Unfall-Drama

Schwere Vorwürfe gegen Woods: Schmerzmittel und Handy am Steuer

31.03.26, 20:54
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Tiger Woods sorgt erneut für Negativschlagzeilen. Der 50-jährige Golf-Star wurde nach einem dramatischen Autounfall in Florida wegen Fahruntüchtigkeit angeklagt und musste kurzzeitig ins Gefängnis.

Der 15-fache Major-Sieger Tiger Woods streifte in Florida mit seinem Geländewagen den Anhänger eines anderen Fahrzeugs und überschlug sich. Laut Medienberichten gab der Golf-Star bei der Vernehmung zu, kurz vor dem Crash auf sein Handy geschaut und den Radiosender gewechselt zu haben. Die Polizei von Martin County nahm Woods wegen Drogenverdachts fest, entließ ihn aber am Freitag wenige Stunden später auf Kaution.

Anzeichen schwerer Beeinträchtigung

Die Beamten schilderten Woods' Zustand im Polizeibericht als lethargisch. Der Sport-Star habe stark geschwitzt und einen glasigen Blick sowie gerötete Augen gehabt, während er auf der Rückbank eines klimatisierten Wagens befragt wurde. Obwohl er kooperativ wirkte, musste er wiederholt an Anweisungen erinnert werden und bewegte sich laut Polizei träge und langsam.

Schmerzmittel in der Hosentasche

Bei der Durchsuchung des 50-Jährigen stellten die Polizisten zwei weiße Tabletten in seiner Hosentasche sicher. Dabei soll es sich um ein starkes Schmerzmittel handeln. Woods gab gegenüber den Beamten an, ein paar verschreibungspflichtige Medikamente einzunehmen. Ein Atemalkoholtest ergab zwar einen Wert von null, einen Urintest verweigerte der Golf-Profi jedoch konsequent.

Masters-Comeback nun in Gefahr

Dieser Vorfall weckt bittere Erinnerungen an das Jahr 2017, als Woods ebenfalls in Florida wegen Drogenmissbrauchs am Steuer festgenommen wurde. Erst kürzlich hatte er Gerüchte über ein Comeback beim Masters in Augusta angefeuert, das am 9. April startet. Ob er nach dieser Anklage tatsächlich abschlagen kann, ist völlig offen.

Die rechtlichen Folgen für das Golf-Idol werden sich Ende April zeigen. Ein Sprecher des Martin County Gefängnisses bestätigte die Freilassung nach der Kautionszahlung, doch die sportliche Zukunft steht nach diesem Rückfall erneut auf extrem wackeligen Beinen.

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